GNW-News: Quantexa wird als Technologie-Innovator in die InsurTech100-Liste 2025 aufgenommen

^LONDON, Sept. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quantexa, der weltweit führende

Anbieter im Bereich Decision Intelligence (DI), wurde heute als einer der besten

Technologie-Innovatoren in der InsurTech100-Liste 2025 ausgezeichnet. Diese

Liste wird jährlich von FinTech Global erstellt und umfasst die

einflussreichsten Technologieunternehmen, die die Versicherungsbranche weltweit

transformativ verändern.

Der Wettbewerb um einen Platz in der renommierten InsurTech100-Liste hat sich in

den letzten Jahren verschärft, da die Branche aufgrund der beschleunigten

Einführung von KI und der steigenden Kundennachfrage ein rasantes Wachstum

verzeichnet. Quantexa wurde aufgrund der Leistungsfähigkeit seiner Decision

Intelligence Platform aus mehr als 2.100 Unternehmen ausgewählt.

Die DI-Plattform von Quantexa ermöglicht es Unternehmen aus der

Versicherungsbranche (sowie anderen Finanzdienstleistungs- und öffentlichen

Sektoren), die Leistungsfähigkeit vertrauenswürdiger und vernetzter Daten zu

nutzen, um schnellere, intelligentere und sicherere Entscheidungen zu treffen.

Für die Versicherungsbranche nutzt Quantexa KI, maschinelles Lernen und

kontextbezogene Analysen, um profitables Wachstum und optimierte Abläufe zu

erzielen und Verluste bei Versicherern in über 20 Ländern zu vermeiden.

Versicherungsgesellschaften nutzen Quantexa, um schnellere und genauere

Entscheidungen (https://www.quantexa.com/resources/how-allianz-is-transforming-

using-tech/) sowohl im Bereich Versicherungsgeschäft als auch im Bereich

Schadenbearbeitung (https://www.quantexa.com/resources/shaped-by-ai-

transforming-claims-processes/) zu treffen, von der Erkennung von Verlusten und

Betrugsfällen bis hin zur Kundenerfahrung, zum Vertrieb und zu den nächstbesten

Maßnahmen sowie zur Optimierung der Lieferkette.

Die Plattform wandelt isolierte, fragmentierte Daten in eine 360-Grad-Sicht auf

Kunden, Anspruchsteller, Risiken, Vermögenswerte und Dritte um und unterstützt

damit verschiedene Geschäftsbereiche, die von Schaden- und Unfallversicherungen

(Kfz-, Sach-, Haftpflicht-, Reise-, See- und Frachtversicherung) über

Spezialversicherungen bis hin zu Lebens- und Gruppenversicherungen reichen. Die

konfigurierbare Plattform hat die Verkaufskonversion um 50 % verbessert, die

Risikobewertung um mehr als das Zehnfache beschleunigt und die Wirkung von

Maßnahmen zur Betrugsbekämpfung um über 90 % verbessert. Dadurch konnten

schnellere und vertrauenswürdigere Entscheidungen getroffen werden, was zu einer

Verbesserung der Kundenerfahrung führte.

Durch die Anwendung dynamischer Entitätsauflösung und Wissensgraphen zur

Modellierung von Risiken und zur Erkennung von Anomalien in Echtzeit können sich

Versicherer an regulatorische Änderungen, veränderliche Risiken und steigende

Kundenerwartungen anpassen und gleichzeitig ihr Geschäft ausbauen, optimieren

und schützen.

?Die Aufnahme in die InsurTech100-Liste für 2025 unterstreicht, wie unser

rasantes Wachstum und unsere kontinuierlichen Innovationen im Bereich Decision

Intelligence die Versicherungsbranche neu gestalten", sagte Alex Johnson, Global

Insurance Industry Lead bei Quantexa.?Diese Anerkennung spiegelt das Vertrauen

wider, das Versicherer in Quantexa als strategischen Partner setzen, der ihnen

dabei hilft, regulatorische Veränderungen zu bewältigen, neuen Risiken

zuvorzukommen und widerstandsfähigere, kundenorientiertere Unternehmen

aufzubauen, um profitables Wachstum zu erzielen."

Für Medienvertreter: Die vollständige InsurTech100-Liste finden Sie

unter www.TheInsurTech100.com (http://www.TheInsurTech100.com).

Über Quantexa

Quantexa ist ein weltweit tätiges Unternehmen für Daten, Analysen und KI-

Software, das Pionierarbeit im Bereich Decision Intelligence leistet, um

Unternehmen dabei zu unterstützen, anhand von Kontextdaten fundierte

Entscheidungen zu treffen. Mithilfe der neuesten Fortschritte im Bereich der

künstlichen Intelligenz wandelt unsere Decision Intelligence Platform isolierte

Daten in vernetzte, kontextbezogene Erkenntnisse um und ermöglicht so den Wandel

von einer datengesteuerten zu einer entscheidungsorientierten Organisation.

Unsere Kunden nutzen die Technologie von Quantexa, um sich zu schützen, zu

optimieren und zu wachsen, indem sie komplexe Herausforderungen im gesamten

Unternehmen durch modernes ein Management hinsichtlich Daten, Customer

Intelligence, KYC, Finanzkriminalität, Risiko, Betrug und Sicherheit lösen.

Die Quantexa Decision Intelligence Platform verbessert die operative Leistung

mit einer um über 90 % höheren Genauigkeit und einer 60-mal schnelleren

analytischen Modellauflösung als herkömmliche Ansätze. Eine unabhängig in

Auftrag gegebene TEI-Studie von Forrester ergab, dass Kunden über einen Zeitraum

von drei Jahren eine Kapitalrendite (ROI) von 228 % erzielten. Quantexa wurde

2016 gegründet, beschäftigt weltweit über 850 Mitarbeiter und hat Zehntausende

von Nutzern, die mit Milliarden von Datenpunkten auf der ganzen Welt arbeiten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.quantexa.com

(http://www.quantexa.com) oder folgen Sie uns auf LinkedIn

(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=Tj5z8SdfFZ7VBQr6z8kZINgXHi8TtKDvBFVl

alwVB9lKJtKdmenQLfVjPOPZG1Qa7sPZ0W8Wit2pz2w5N6cqPKKTukAje6Key414OouiXHs=).

Medienanfragen

C: Michael Lane, VP External Relations

T: +1 917 450 7387

E: michaellane@quantexa.com (mailto:michaellane@quantexa.com)

