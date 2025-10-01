GNW-News: Quantexa wird als Technologie-Innovator in die InsurTech100-Liste 2025 aufgenommen
^LONDON, Sept. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quantexa, der weltweit führende
Anbieter im Bereich Decision Intelligence (DI), wurde heute als einer der besten
Technologie-Innovatoren in der InsurTech100-Liste 2025 ausgezeichnet. Diese
Liste wird jährlich von FinTech Global erstellt und umfasst die
einflussreichsten Technologieunternehmen, die die Versicherungsbranche weltweit
transformativ verändern.
Der Wettbewerb um einen Platz in der renommierten InsurTech100-Liste hat sich in
den letzten Jahren verschärft, da die Branche aufgrund der beschleunigten
Einführung von KI und der steigenden Kundennachfrage ein rasantes Wachstum
verzeichnet. Quantexa wurde aufgrund der Leistungsfähigkeit seiner Decision
Intelligence Platform aus mehr als 2.100 Unternehmen ausgewählt.
Die DI-Plattform von Quantexa ermöglicht es Unternehmen aus der
Versicherungsbranche (sowie anderen Finanzdienstleistungs- und öffentlichen
Sektoren), die Leistungsfähigkeit vertrauenswürdiger und vernetzter Daten zu
nutzen, um schnellere, intelligentere und sicherere Entscheidungen zu treffen.
Für die Versicherungsbranche nutzt Quantexa KI, maschinelles Lernen und
kontextbezogene Analysen, um profitables Wachstum und optimierte Abläufe zu
erzielen und Verluste bei Versicherern in über 20 Ländern zu vermeiden.
Versicherungsgesellschaften nutzen Quantexa, um schnellere und genauere
Entscheidungen (https://www.quantexa.com/resources/how-allianz-is-transforming-
using-tech/) sowohl im Bereich Versicherungsgeschäft als auch im Bereich
Schadenbearbeitung (https://www.quantexa.com/resources/shaped-by-ai-
transforming-claims-processes/) zu treffen, von der Erkennung von Verlusten und
Betrugsfällen bis hin zur Kundenerfahrung, zum Vertrieb und zu den nächstbesten
Maßnahmen sowie zur Optimierung der Lieferkette.
Die Plattform wandelt isolierte, fragmentierte Daten in eine 360-Grad-Sicht auf
Kunden, Anspruchsteller, Risiken, Vermögenswerte und Dritte um und unterstützt
damit verschiedene Geschäftsbereiche, die von Schaden- und Unfallversicherungen
(Kfz-, Sach-, Haftpflicht-, Reise-, See- und Frachtversicherung) über
Spezialversicherungen bis hin zu Lebens- und Gruppenversicherungen reichen. Die
konfigurierbare Plattform hat die Verkaufskonversion um 50 % verbessert, die
Risikobewertung um mehr als das Zehnfache beschleunigt und die Wirkung von
Maßnahmen zur Betrugsbekämpfung um über 90 % verbessert. Dadurch konnten
schnellere und vertrauenswürdigere Entscheidungen getroffen werden, was zu einer
Verbesserung der Kundenerfahrung führte.
Durch die Anwendung dynamischer Entitätsauflösung und Wissensgraphen zur
Modellierung von Risiken und zur Erkennung von Anomalien in Echtzeit können sich
Versicherer an regulatorische Änderungen, veränderliche Risiken und steigende
Kundenerwartungen anpassen und gleichzeitig ihr Geschäft ausbauen, optimieren
und schützen.
?Die Aufnahme in die InsurTech100-Liste für 2025 unterstreicht, wie unser
rasantes Wachstum und unsere kontinuierlichen Innovationen im Bereich Decision
Intelligence die Versicherungsbranche neu gestalten", sagte Alex Johnson, Global
Insurance Industry Lead bei Quantexa.?Diese Anerkennung spiegelt das Vertrauen
wider, das Versicherer in Quantexa als strategischen Partner setzen, der ihnen
dabei hilft, regulatorische Veränderungen zu bewältigen, neuen Risiken
zuvorzukommen und widerstandsfähigere, kundenorientiertere Unternehmen
aufzubauen, um profitables Wachstum zu erzielen."
Für Medienvertreter: Die vollständige InsurTech100-Liste finden Sie
unter www.TheInsurTech100.com (http://www.TheInsurTech100.com).
Über Quantexa
Quantexa ist ein weltweit tätiges Unternehmen für Daten, Analysen und KI-
Software, das Pionierarbeit im Bereich Decision Intelligence leistet, um
Unternehmen dabei zu unterstützen, anhand von Kontextdaten fundierte
Entscheidungen zu treffen. Mithilfe der neuesten Fortschritte im Bereich der
künstlichen Intelligenz wandelt unsere Decision Intelligence Platform isolierte
Daten in vernetzte, kontextbezogene Erkenntnisse um und ermöglicht so den Wandel
von einer datengesteuerten zu einer entscheidungsorientierten Organisation.
Unsere Kunden nutzen die Technologie von Quantexa, um sich zu schützen, zu
optimieren und zu wachsen, indem sie komplexe Herausforderungen im gesamten
Unternehmen durch modernes ein Management hinsichtlich Daten, Customer
Intelligence, KYC, Finanzkriminalität, Risiko, Betrug und Sicherheit lösen.
Die Quantexa Decision Intelligence Platform verbessert die operative Leistung
mit einer um über 90 % höheren Genauigkeit und einer 60-mal schnelleren
analytischen Modellauflösung als herkömmliche Ansätze. Eine unabhängig in
Auftrag gegebene TEI-Studie von Forrester ergab, dass Kunden über einen Zeitraum
von drei Jahren eine Kapitalrendite (ROI) von 228 % erzielten. Quantexa wurde
2016 gegründet, beschäftigt weltweit über 850 Mitarbeiter und hat Zehntausende
von Nutzern, die mit Milliarden von Datenpunkten auf der ganzen Welt arbeiten.
Weitere Informationen finden Sie unter www.quantexa.com
(http://www.quantexa.com) oder folgen Sie uns auf LinkedIn
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=Tj5z8SdfFZ7VBQr6z8kZINgXHi8TtKDvBFVl
alwVB9lKJtKdmenQLfVjPOPZG1Qa7sPZ0W8Wit2pz2w5N6cqPKKTukAje6Key414OouiXHs=).
Medienanfragen
C: Michael Lane, VP External Relations
T: +1 917 450 7387
E: michaellane@quantexa.com (mailto:michaellane@quantexa.com)
