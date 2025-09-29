DAX23.880 +0,6%ESt505.527 +0,4%Top 10 Crypto15,53 ±0,0%Dow46.138 -0,4%Nas22.523 -0,3%Bitcoin96.462 -1,0%Euro1,1729 ±0,0%Öl67,07 -0,9%Gold3.838 +0,1%
Hot Stocks heute: Aktien in der Besprechung: Daimler Truck, CTS Eventim und Heinecken 

30.09.25 17:37 Uhr
Hot Stocks heute: Aktien in der Besprechung: Daimler Truck, CTS Eventim und Heinecken

Hebeltrades absichern  

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über Daimler Truck, CTS Eventim und Heineken. Für mehr Details, hört doch mal rein.


Listen on Apple Podcasts
Podcast Hot Bets bei Google Podcasts
Podcast Hot Bets auf Spotify

Klicke einfach auf einen der Buttons oben und abonniere finanzen.net Hot Bets. Damit verpasst Du auch künftig keine Folge mehr auf der von Dir genutzten Podcast-Plattform.

Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.

mehr Analysen