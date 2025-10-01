DAX23.880 +0,6%ESt505.528 +0,4%Top 10 Crypto15,56 -2,2%Dow46.190 -0,3%Nas22.556 -0,2%Bitcoin96.393 -1,1%Euro1,1727 ±-0,0%Öl67,06 -0,9%Gold3.836 +0,1%
Heute im Fokus
US-Shutdown droht: DAX letztlich fester -- Lufthansa: Piloten stimmen für Streiks -- Continental, Alibaba, Tilray, Clara Technologies, Wolfspeed, Firefly, Rüstungsaktien, Etsy und Shopify im Fokus
TAGESVORSCHAU: Termine am 1. Oktober 2025

30.09.25 17:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 1. Oktober.

^

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: VDMA, Auftragseingang 8/25

USA: KfZ-Absatz Q3/25

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Tankan-Bericht Q3/25

02:30 JPN: S&P Einkaufsmanagerindex Verarbeitende Industrie 9/25

09:15 SPA: HCOB Einkaufsmanagerindex Verarbeitende Industrie 9/25

09:45 ITA: HCOB Einkaufsmanagerindex Verarbeitende Industrie 9/25

09:50 FRA: HCOB Einkaufsmanagerindex Verarbeitende Industrie 9/25 (2. Schätzung)

09:55 DEU: HCOB Einkaufsmanagerindex Verarbeitende Industrie 9/25 (2. Schätzung)

10:00 EUR: HCOB Einkaufsmanagerindex Verarbeitende Industrie 9/25 (2. Schätzung)

10:30 GBR: S&P Einkaufsmanagerindex Verarbeitende Industrie 9/25 (2. Schätzung)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 9/25 (1. Schätzung)

13:00 USA: MBA Hypothekenanträge

14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung

15:45 USA: S&P Einkaufsmanagerindex Verarbeitende Industrie 9/25 (2. Schätzung)

16:00 USA: Bauinvestitionen 8/25

16:00 USA: ISM-Index Verarbeitendes Gewerbe

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Fortsetzung Wirecard-Prozess

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi