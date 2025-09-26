Formycon Aktie News: Anleger schicken Formycon am Vormittag auf rotes Terrain

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Formycon. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 22,25 EUR.

Die Formycon-Aktie wies um 09:00 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 22,25 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Formycon-Aktie bis auf 22,25 EUR. Bei 22,25 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 366 Formycon-Aktien.

Bei einem Wert von 64,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.01.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 189,44 Prozent. Bei einem Wert von 19,18 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Abschläge von 13,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 41,75 EUR an.

Formycon ließ sich am 19.05.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Formycon hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,04 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 6,34 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Formycon 6,34 Mio. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 13.11.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Formycon rechnen Experten am 10.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -2,154 EUR je Formycon-Aktie.

