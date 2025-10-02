DAX23.761 +0,1%ESt505.501 -0,1%Top 10 Crypto15,55 -2,3%Dow46.316 +0,2%Nas22.591 +0,5%Bitcoin96.204 -1,3%Euro1,1740 +0,1%Öl67,53 -0,2%Gold3.808 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Wolfspeed A41JEH Alibaba A117ME Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown droht: DAX stabil -- Lufthansa: Piloten stimmen für Streiks -- Continental sieht Chance auf DAX-Verbleib -- Alibaba, Tilray, PUMA, Clara Technologies, Rüstungsaktien, Etsy im Fokus
Top News
Der neue TikTok-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren! Der neue TikTok-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren!
ZertifikateAwards 2025/2026: Stimmen Sie ab und gewinnen Sie eine Reise nach Berlin! ZertifikateAwards 2025/2026: Stimmen Sie ab und gewinnen Sie eine Reise nach Berlin!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!

CDU-Klimapolitiker: Klimaziele nicht infrage stellen

30.09.25 13:03 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Der CDU-Klimapolitiker Thomas Gebhart hat sich gegen Forderungen aus der Fraktion gestellt, die deutschen Klimaziele infrage zu stellen. "Das Aufweichen von Klimazielen würde kein einziges Problem lösen", sagte Gebhart der Deutschen Presse-Agentur. "Deshalb ist es gut, dass wir uns in der Koalition klar zu den Klimazielen bekennen." Gebhart ist Obmann der Union im Umwelt- und Klimaausschuss.

Wer­bung

Zuvor hatte bereits Unionsfraktionsvize Andreas Jung die Forderung seines Fraktionskollegen Tilman Kuban (beide CDU) nach einer Aufweichung der Klimaziele zurückgewiesen. Die Union habe sich in Wahlprogramm und Koalitionsvertrag zur Klimaneutralität 2045 bekannt. Kuban hatte mit dem Argument der Gefährdung von Arbeitsplätzen dafür geworben, die Klimaziele in Deutschland und in der EU zu ändern. Es sei ausreichend, wenn Deutschland 2045 zu 80 Prozent klimaneutral sei.

Gebhart sagte, eine Debatte über die Veränderung der Klimaziele ist eine reine Scheindiskussion. "Stattdessen braucht unsere Wirtschaft Planungssicherheit und verlässliche Rahmenbedingungen." Der Weg zur Klimaneutralität müsse dringend angepasst werden. "Der Preis für Klimapolitik darf nicht sein, dass Produktion und Wertschöpfung in Deutschland verloren gehen. Das würde dem weltweiten Klimaschutz schaden, weil CO2-Emissionen dann lediglich ins Ausland verlagert werden."

So sagte der Bundestagsabgeordnete, im EU-Emissionshandel müssten sogenannte kostenlose Zuteilungen für Unternehmen so lange bestehen bleiben, bis ein CO2-Grenzausgleich, der mit der Welthandelsorganisation WTO konform sei, effektiv und praktikabel funktioniert. Einnahmen aus der CO2-Bepreisung müssten an die Unternehmen und Bürgerinnen und Bürger zurückgegeben werden./hoe/DP/stk