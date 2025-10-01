DAX23.974 +0,4%Est505.547 +0,3%MSCI World4.307 ±0,0%Top 10 Crypto16,12 +1,7%Nas22.660 +0,3%Bitcoin99.246 +2,2%Euro1,1744 +0,1%Öl65,39 -2,5%Gold3.889 +0,8%
DAX aktuell

DAX zeigt sich zum Start ins Schlussquartal volatil - US-Shutdown im Fokus

01.10.25 11:58 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Mittwoch an Börse Frankfurt - DAX nach US-Shutdown mit uneinheitlicher Tendenz

Der DAX zeigt sich im Mittwochshandel volatil. Auf anfängliche Abgaben folgen nun kleine Gewinne. Was den Markt bewegt.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.984,0 PKT 103,3 PKT 0,43%
Charts|News|Analysen

Der DAX begann den Mittwochshandel 0,5 Prozent tiefer bei 23.755,23 Punkten. Danach blieb er zunächst im Minus, kann sich dann aber nach oben und auf grünes Terrain absetzen.

Allzeithoch des DAX

Am 10. Juli hatte der deutsche Leitindex bei 24.639,10 Zählern ein neues Rekordhoch erreicht. Der höchste Schlusskurs der DAX-Geschichte liegt bislang bei 24.549,56 Punkten.

US-Shutdown im Blick

Nach Ablauf der Frist für einen Übergangshaushalt stehen die Regierungsgeschäfte in den USA teilweise still. Republikaner und Demokraten im Kongress konnten sich in der Nacht zu Mittwoch vor Mitternacht (Ortszeit/06.00 Uhr MESZ) nicht auf eine Brückenfinanzierung einigen, weswegen der "Shutdown" in Kraft trat. Die Demokraten und Republikaner schoben sich jeweils gegenseitig die Schuld dafür zu.

Kein fristgerechter Arbeitsmarktbericht?

"Als Resultat des 'Shutdowns' könnte der Arbeitsmarktbericht am Freitag nicht pünktlich erscheinen", schrieb Marktanalyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets. Das seien Daten, auf die man in New York und Frankfurt angesichts der hohen Erwartungen an Zinssenkungen der US-Notenbank sehnlichst warte. "Nimmt man den Investoren diese Daten, wenn auch nur für wenige Tage, bringt man Traditionen aus dem Rhythmus, und Unsicherheit macht sich breit", fuhr der Experte fort. Unsicherheit wiederum äußere sich in den Kursen oft durch höhere Schwankungen.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: PhotoSTS / Shutterstock.com, Julian Mezger für Finanzen Verlag

