DAX24.441 +1,4%Est505.663 +1,5%MSCI World4.329 +0,2%Top 10 Crypto16,34 +0,2%Nas22.755 +0,4%Bitcoin100.973 ±0,0%Euro1,1748 +0,1%Öl64,99 -0,7%Gold3.883 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Plug Power A1JA81 Alibaba A117ME HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750 thyssenkrupp 750000 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX nimmt Juli-Hoch ins Visier -- Vermögen von Tesla-CEO Musk knackt wichtige Marke -- DroneShield, Siemens Energy, Novo Nordisk, BYD, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Wolfspeed, Stellantis im Fokus
Top News
Globale Schuldenkrise: Wie Ray Dalio die Rolle von Gold und Krypto sieht Globale Schuldenkrise: Wie Ray Dalio die Rolle von Gold und Krypto sieht
Nach Chapter-11-Sanierung: Wolfspeed-Aktie nach Rally unter Druck Nach Chapter-11-Sanierung: Wolfspeed-Aktie nach Rally unter Druck
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
Sponsored Post

Kontoführungsgebühren steigen - und viele zahlen stillschweigend mit

02.10.25 13:00 Uhr

Werbemitteilung unseres Partners
finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich

Kontoführungsgebühren steigen - und viele zahlen stillschweigend mit | finanzen.net

Die Zeiten kostenloser Girokonten scheinen bei vielen klassischen Banken vorbei zu sein. Dabei gibt es längst kostenlose Alternativen.

Immer häufiger werden Gebühren eingeführt oder erhöht - oft schleichend und gut versteckt im Kleingedruckten. Dabei gibt es längst Alternativen, die zeigen, dass Banking auch ohne monatliche Belastung funktioniert.

Leistungen bleiben gleich

Obwohl digitale Prozesse längst Standard sind, verlangen viele Banken weiterhin Gebühren für die Kontoführung. Gleichzeitig bleiben die Leistungen oft auf dem Niveau vergangener Jahre: keine Unterkonten, keine Echtzeitüberweisungen, keine Zinsen. Die Folge: Kundinnen und Kunden zahlen mehr - und erhalten weniger.

Jetzt C24 Girokonto eröffnen - inklusive 75 € Startguthaben nach Kontowechsel


Digitale Anbieter setzen neue Standards

Moderne Finanzdienstleister wie C24 zeigen, dass es auch anders geht. Hier wird auf Transparenz, digitale Services und echte Mehrwerte gesetzt - ganz ohne Grundgebühr. Funktionen wie Cashback, mobile Zahlungen, Unterkonten zur Budgetplanung und kostenlose Echtzeitüberweisungen gehören zum Standard.

Ein Wechsel, der sich lohnt

Der Umstieg auf ein digitales Girokonto ist heute unkompliziert. Mit automatisierten Wechselservices lassen sich bestehende Daueraufträge und Lastschriften einfach übertragen. So kann innerhalb weniger Minuten ein Konto genutzt werden, das nicht nur günstiger, sondern auch leistungsstärker ist. Bei der C24 Bank erhalten Sie nach erfolgreichem Kontoumzug jetzt exklusiv 75 € Startguthaben.

Fazit: Gebühren sind kein Muss

Steigende Kontoführungsgebühren müssen nicht akzeptiert werden. Wer vergleicht, erkennt schnell, dass moderne Girokonten mehr bieten - und dabei dauerhaft kostenlos bleiben können.

Jetzt C24 Girokonto eröffnen - inklusive 75 € Startguthaben nach Kontowechsel


Bildquellen: C24