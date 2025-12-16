OTS: KfW IPEX-Bank / KfW IPEX-Bank stellt Finanzierung für ...

KfW IPEX-Bank stellt Finanzierung für Wasserstoffkernnetz in

Deutschland

Frankfurt am Main (ots) - Die KfW IPEX-Bank stellt Nowega, einem der 16

Fernleitungsnetzbetreiber in Deutschland, 150 Millionen EUR zur Verfügung,

weitere 30 Millionen EUR werden von der DekaBank beigesteuert. Nowega plant in

den kommenden Jahren ein umfangreiches Investitionsprogramm in die Wasserstoff-

und Gasinfrastruktur. Die vorliegende Finanzierung dient dem Umbau und der

Erweiterungen von Wasserstoffinfrastruktur sowie dem Ausbau von

Biogasinfrastruktur. HKCF hat ihren langjährigen Kunden Nowega bei den

langfristigen Finanzierungsverträgen für dieses Investitionsvorhaben beraten.

Der Aufbau der Wasserstoffinfrastruktur soll im Wesentlichen aus der Umstellung

vorhandener Gasleitungen erfolgen - erste Gasleitungen wurden in Vorbereitung

auf den künftigen Wasserstofftransport bereits erfolgreich umgebaut. Die KfW

IPEX-Bank hatte Nowega dafür bereits 2020 ein Darlehen in Höhe von 40 Millionen

EUR zur Verfügung gestellt.

Aida Welker, Mitglied der Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank: "Wir freuen uns

sehr, erneut unseren Kunden Nowega unterstützen zu können. Der Erhalt und Ausbau

der deutschen und europäischen Energieinfrastruktur ist ein zentrales Anliegen

unserer Bank, und mit unserer Finanzierung für das Wasserstoffkernnetz tragen

wir zur Transformation der Energieversorgung sowie zur Versorgungssicherheit

bei."

Über Nowega GmbH

Die Nowega GmbH ist ein Fernleitungsnetzbetreiber mit Sitz in Münster. Das

Tochterunternehmen der Erdgas Münster GmbH betreibt, wartet und vermarktet mit

seinen rund 150 Mitarbeitenden insgesamt 1.500 Kilometer Gashochdruckleitungen.

Das Leitungsnetz erstreckt sich von der niederländischen Grenze quer durch

Niedersachsen und Teile Nordrhein-Westfalens bis in das Wendland und ist Teil

der innereuropäischen Transportwege für Erdgas. Nowega ist Teil der

Wasserstoffinitiative GET H2 und an mehreren Projekten zum Aufbau des

Wasserstoffnetzes für Deutschland beteiligt.

