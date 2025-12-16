OTS: KfW IPEX-Bank / KfW IPEX-Bank stellt Finanzierung für ...
KfW IPEX-Bank stellt Finanzierung für Wasserstoffkernnetz in
Deutschland
Frankfurt am Main (ots) - Die KfW IPEX-Bank stellt Nowega, einem der 16
Fernleitungsnetzbetreiber in Deutschland, 150 Millionen EUR zur Verfügung,
weitere 30 Millionen EUR werden von der DekaBank beigesteuert. Nowega plant in
den kommenden Jahren ein umfangreiches Investitionsprogramm in die Wasserstoff-
und Gasinfrastruktur. Die vorliegende Finanzierung dient dem Umbau und der
Erweiterungen von Wasserstoffinfrastruktur sowie dem Ausbau von
Biogasinfrastruktur. HKCF hat ihren langjährigen Kunden Nowega bei den
langfristigen Finanzierungsverträgen für dieses Investitionsvorhaben beraten.
Der Aufbau der Wasserstoffinfrastruktur soll im Wesentlichen aus der Umstellung
vorhandener Gasleitungen erfolgen - erste Gasleitungen wurden in Vorbereitung
auf den künftigen Wasserstofftransport bereits erfolgreich umgebaut. Die KfW
IPEX-Bank hatte Nowega dafür bereits 2020 ein Darlehen in Höhe von 40 Millionen
EUR zur Verfügung gestellt.
Aida Welker, Mitglied der Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank: "Wir freuen uns
sehr, erneut unseren Kunden Nowega unterstützen zu können. Der Erhalt und Ausbau
der deutschen und europäischen Energieinfrastruktur ist ein zentrales Anliegen
unserer Bank, und mit unserer Finanzierung für das Wasserstoffkernnetz tragen
wir zur Transformation der Energieversorgung sowie zur Versorgungssicherheit
bei."
Über Nowega GmbH
Die Nowega GmbH ist ein Fernleitungsnetzbetreiber mit Sitz in Münster. Das
Tochterunternehmen der Erdgas Münster GmbH betreibt, wartet und vermarktet mit
seinen rund 150 Mitarbeitenden insgesamt 1.500 Kilometer Gashochdruckleitungen.
Das Leitungsnetz erstreckt sich von der niederländischen Grenze quer durch
Niedersachsen und Teile Nordrhein-Westfalens bis in das Wendland und ist Teil
der innereuropäischen Transportwege für Erdgas. Nowega ist Teil der
Wasserstoffinitiative GET H2 und an mehreren Projekten zum Aufbau des
Wasserstoffnetzes für Deutschland beteiligt.
