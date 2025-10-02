Formycon Aktie News: Formycon zündet am Donnerstagvormittag Kursrakete

So entwickelt sich Formycon

Die Aktie von Formycon gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Formycon zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 7,8 Prozent auf 24,75 EUR.

Die Formycon-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 7,8 Prozent auf 24,75 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Formycon-Aktie bei 24,85 EUR. Bei 24,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 4.897 Formycon-Aktien den Besitzer.

Am 10.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 64,40 EUR. 160,20 Prozent Plus fehlen der Formycon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 19,18 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,51 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je Formycon-Aktie. Analysten bewerten die Formycon-Aktie im Durchschnitt mit 41,75 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2016 abgelaufenen Quartals präsentierte Formycon am 19.05.2016. Formycon hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,04 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 6,34 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 6,34 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2025 erfolgen. Die Veröffentlichung der Formycon-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 10.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Formycon im Jahr 2025 -2,442 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

