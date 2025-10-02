DAX24.434 +1,3%Est505.664 +1,5%MSCI World4.330 +0,2%Top 10 Crypto16,36 +0,4%Nas22.755 +0,4%Bitcoin101.039 +0,1%Euro1,1754 +0,2%Öl64,99 -0,7%Gold3.885 +0,5%
AKTIEN IM FOKUS: Rekorde für Siemens Energy und Hochtief dank Megatrends

02.10.25 12:02 Uhr
Aktien
HOCHTIEF AG
243,40 EUR 9,20 EUR 3,93%
Siemens Energy AG
109,95 EUR 5,70 EUR 5,47%
FRANKFURT (dpa-AFX) - Positive Analystenaussagen haben Siemens Energy und HOCHTIEF am Donnerstag neue Rekorde beschert. Die beiden Unternehmen profitieren weiter von Megatrends wie Energie und Energieübertragung sowie Künstliche Intelligenz (KI) und Datenzentren.

Gegen Mittag legten die Aktien von DAX-Spitzenreiter Siemens Energy um 4,9 Prozent auf 109,30 Euro zu. Seit Jahresbeginn steht bei dem Energietechnikkonzern ein Kursplus von 117 Prozent zu Buche. Im deutschen Leitindex weist nur der Rüstungskonzern Rheinmetall mit mehr als einer Verdreifachung eine noch bessere Bilanz vor.

Der Baukonzern Hochtief zählte am Donnerstag mit einem Kursanstieg um 5,3 Prozent auf 244,60 Euro zu den größten Gewinnern im MDAX, dem Index der mittelgroßen Unternehmen. Hier können sich Anleger 2025 über ein Kursplus von 89 Prozent freuen.

Mehrere Analysten sehen das Potenzial bei Siemens Energy noch nicht ausgereizt und hoben deshalb ihre Kursziele für die Titel an. Ajay Patel von der US-Investmentbank Goldman Sachs von 110 auf 124 Euro und Richard Dawson von der Privatbank Berenberg von 75 auf 122 Euro.

Patel verwies darauf, dass er seine Ergebnisschätzungen (Ebita) für die Jahre bis 2028 wegen besserer Aussichten im Geschäft mit Windanlagen auf See erhöht habe. Zudem laufe das Geschäft im Bereich Gas und Energie weiter gut, und auch die Branchenbewertung sei gestiegen. Dawson begründete seine Neubewertung mit einem weiter günstigen Nachfrageumfeld. Die mittelfristigen Margen könnten die Zielvorgaben des Konzerns übertreffen. Dawsons Einschätzung nach liegt der Aktienkurs immer noch unter dem inneren Wert.

Etwas vorsichtiger für Siemens Energy zeigte sich Citigroup-Experte Vivek Midha. Sein von 98 auf 104 Euro erhöhtes Kursziel liegt knapp unter der neuen Bestmarke der Aktie bei 110,15 Euro.

Bei der Veröffentlichung der Jahreszahlen am 14. November werde das Unternehmen wohl Ziele für 2026 und 2028 ausgeben, die interessanter sein dürften als die Geschäftsentwicklung im Schlussquartal 2024/25. Angesichts der Kurserholung seit der Delle im August preise die Aktie das Potenzial einer deutlichen Margenerholung in den kommenden Jahren aber schon ein.

Derweil hob Marcin Wojtal von der Bank of America sein Kursziel für Hochtief von 167 auf 260 Euro an, womit er über dem aktuellen Rekord von 248 Euro liegt. Dementsprechend stufte er die Titel gleich doppelt von "Underperform" auf "Buy" hoch. Er sieht Hochtief als einen der entscheidenden Profiteure des Themas Datenzentren, die enorme Bedeutung für den Megatrend KI haben. Datenzentren stünden in den USA inzwischen für 20 Prozent des Auftragsbestands von Hochtief, so Wojtal. Er hob seine Ergebnisschätzungen für die Jahre bis 2027 an und liegt nach eigener Aussagen um bis zu 10 Prozent über den Konsensschätzungen. Die Hochtief-Papiere seien obendrein noch niedriger bewertet als die der Konkurrenz./gl/nas/jha/

Nachrichten zu HOCHTIEF AG

Analysen zu HOCHTIEF AG

DatumRatingAnalyst
02.09.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
23.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
21.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
17.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
28.03.2025HOCHTIEF BuyJefferies & Company Inc.
19.02.2025HOCHTIEF BuyJefferies & Company Inc.
04.02.2025HOCHTIEF BuyJefferies & Company Inc.
08.11.2024HOCHTIEF BuyJefferies & Company Inc.
07.11.2024HOCHTIEF BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
02.09.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
23.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
21.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
17.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
17.11.2017HOCHTIEF VerkaufenDZ BANK
14.11.2017HOCHTIEF VerkaufenIndependent Research GmbH
08.11.2017HOCHTIEF ReduceKepler Cheuvreux
19.10.2017HOCHTIEF VerkaufenIndependent Research GmbH
13.10.2017HOCHTIEF ReduceCommerzbank AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HOCHTIEF AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen