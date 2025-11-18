HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Vormittag mit Verlusten

Kursentwicklung

Die Aktie von HOCHTIEF gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von HOCHTIEF nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,8 Prozent auf 280,00 EUR.

Die HOCHTIEF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,8 Prozent im Minus bei 280,00 EUR. In der Spitze fiel die HOCHTIEF-Aktie bis auf 278,60 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 279,40 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.317 HOCHTIEF-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (298,80 EUR) erklomm das Papier am 13.11.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,71 Prozent. Am 19.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 110,30 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die HOCHTIEF-Aktie mit einem Verlust von 60,61 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten HOCHTIEF-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,23 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,42 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 154,07 EUR.

HOCHTIEF veröffentlichte am 06.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 2,32 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei HOCHTIEF noch ein Gewinn pro Aktie von 1,90 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 9,74 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 9,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,93 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 25.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem HOCHTIEF-Gewinn in Höhe von 10,14 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

