GNW-News: TrueCommerce stärkt sein globales E-Invoicing-Produkt: Erweiterter Zugang und neue Funktionen ermöglichen internationale Compliance

^MÜNCHEN, Nov. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Was in vielen Ländern bereits zum
Standard gehört, gewinnt nun auch in Deutschland an Fahrt: Mit der Einführung
der E-Rechnungspflicht wurde hierzulande der erste große Schritt in Richtung
digitaler Rechnungsprozesse eingeleitet. Seit dem 1. Januar 2025 müssen
Unternehmen in Deutschland elektronische Rechnungen empfangen und verarbeiten
können.
In den kommenden Jahren folgen weitere Schritte in Richtung Digitalisierung:
Auch die Ausstellung von E-Rechnungen wird ab 2027 verpflichtend, für kleinere
Unternehmen spätestens ab 2028. Diese Entwicklung macht deutlich: Die
elektronische Rechnungsstellung entwickelt sich zwingend zum zentralen
Bestandteil moderner Unternehmensprozesse. Gleichzeitig verschärfen zahlreiche
Märkte weltweit ihre Anforderungen an die elektronische Rechnungsstellung sowie
an die steuerkonforme Berichterstattung.
TrueCommerce, ein globaler Anbieter für Supply-Chain- und Handelspartner-
Konnektivität, Integration und Omnichannel-Lösungen, unterstützt Unternehmen bei
diesem Wandel mit einer vollständig integrierten, globalen E-Rechnungslösung,
die rechtliche Anforderungen, technische Standards und Prozessautomatisierung
vereint. Durch die Digitalisierung des Rechnungsprozesses können Unternehmen
ihre Effizienz steigern, Kosten senken und Fehlerquellen reduzieren.
Gleichzeitig ermöglicht TrueCommerce mit seiner Lösung, dass lokale und
internationale Vorgaben jederzeit eingehalten werden - unabhängig vom jeweiligen
Land, Format oder ERP-System. Mit den jetzt verfügbaren zusätzlichen Funktionen
erweitert TrueCommerce sein Angebot, um Unternehmen bei der Einhaltung
nationaler und internationaler Vorgaben zu unterstützen. Ziel ist das Erreichen
hoher Compliance und Prozesssicherheit.
Globale Zertifizierung und internationale Reichweite
Als zugelassener PEPPOL-Access-Point erweitert TrueCommerce seine globale
Reichweite, um einen sicheren und standardisierten elektronischen
Dokumentenaustausch bereitzustellen. Kürzlich wurde das Unternehmen als Access-
Point in Australien, Neuseeland und Japan akkreditiert. Weitere Akkreditierungen
in Malaysia und Singapur werden aktiv vorangetrieben. Über das PEPPOL-Netzwerk
können Unternehmen Rechnungen und andere Geschäftsdokumente nahtlos an Behörden
und Handelspartner in zahlreichen Ländern übermitteln - auf Basis des
aktualisierten Peppol BIS 3.0-Standards sowie des neu abgebildeten Peppol PINT-
Formats, inklusive relevanter nationaler Erweiterungen.
TrueCommerce erweitert sein Peppol-Netz kontinuierlich auf weitere Länder und
Standards und schafft damit eine zukunftssichere, global vernetzte E-Invoicing-
Strategie.
Erweiterte CTC-Funktionalitäten für internationale Compliance
TrueCommerce hat zudem seine Continuous-Transaction-Controls-(CTC)-Fähigkeiten
in Saudi-Arabien, Malaysia und Italien erweitert; Mexiko folgt in Kürze. Dies
ermöglicht Unternehmen, ihre internationale Transaktions-Compliance besser zu
steuern - ohne zusätzlichen Integrations- oder Verwaltungsaufwand.
Effizientere Prozesse durch dynamische Partneranbindung
Mit der neuen Funktion zur dynamischen Partnererstellung vereinfacht
TrueCommerce außerdem ab sofort die Anbindung neuer Geschäftspartner. Während
bislang neue Partner manuell eingerichtet werden mussten (mit individuellen IDs,
Formaten und Kommunikationskanälen), erkennt das System jetzt automatisch, ob
ein neuer Geschäftspartner Teil eines öffentlichen Netzwerks wie PEPPOL ist und
konfiguriert so die Verbindung in kürzester Zeit. Unternehmen können dadurch
elektronische Dokumente schnell an neue Partner senden oder von ihnen empfangen,
ohne zusätzlichen Einrichtungsaufwand und mit größerer Effizienz. So lassen sich
Prozesse beschleunigen und mögliche Fehlerquellen reduzieren, während
Unternehmen gleichzeitig dabei unterstützt werden, ihre Rechnungsabwicklung
flexibel an wachsende Anforderungen und Strukturen anzupassen.
Mit diesen Neuerungen unterstreicht TrueCommerce seinen Anspruch, seine E-
Rechnungs-Lösungen kontinuierlich weiterzuentwickeln. Bereits jetzt bereitet
sich das Unternehmen auf geplante gesetzliche Vorgaben für die digitale
Rechnungsstellung in Belgien, Kroatien, Polen und Frankreich vor, die im Laufe
des Jahres 2026 in Kraft treten sollen. Damit unterstützt TrueCommerce
Unternehmen dabei, ihre Rechnungsprozesse langfristig international compliant
und zukunftssicher aufzustellen.
?Die E-Rechnungspflicht markierte für deutsche Unternehmen den Beginn einer
neuen Ära der digitalen Compliance", sagt Gustav Lantz, Product Manager for E-
Invoicing & Continuous Transaction Controls (CTC) bei TrueCommerce.?Mit unseren
neuen Zertifizierungen und Funktionen geben wir Unternehmen mehr Sicherheit,
ihre Rechnungsprozesse und Compliance effizient zu steuern - und versetzen sie
zugleich in die Lage, künftige gesetzliche Anforderungen einfacher zu erfüllen."
Hier erfahren Sie mehr über die E-Rechnungslösung von TrueCommerce und wie sie
Ihrem Unternehmen nutzen kann: https://www.truecommerce.com/de/e-rechnung-in-
deutschland/
