HOCHTIEF Aktie News: Anleger greifen bei HOCHTIEF am Nachmittag zu

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von HOCHTIEF. Zuletzt konnte die Aktie von HOCHTIEF zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 285,20 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die HOCHTIEF-Papiere um 15:52 Uhr 0,4 Prozent. In der Spitze legte die HOCHTIEF-Aktie bis auf 290,80 EUR zu. Bei 285,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der HOCHTIEF-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 29.164 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 298,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.11.2025 erreicht. Derzeit notiert die HOCHTIEF-Aktie damit 4,55 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 110,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.11.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 61,33 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten HOCHTIEF-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,23 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,35 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 154,07 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte HOCHTIEF am 06.11.2025. Es stand ein EPS von 2,32 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei HOCHTIEF noch ein Gewinn pro Aktie von 1,90 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 9,74 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,93 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

HOCHTIEF dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 25.02.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 10,00 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

