HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF gibt am Mittag nach

HOCHTIEF im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von HOCHTIEF. Die HOCHTIEF-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 283,80 EUR.

Die HOCHTIEF-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 0,5 Prozent auf 283,80 EUR nach. Die größten Abgaben verzeichnete die HOCHTIEF-Aktie bis auf 278,60 EUR. Bei 279,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 11.306 HOCHTIEF-Aktien den Besitzer.

Am 13.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 298,80 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,29 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der HOCHTIEF-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 110,30 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 61,13 Prozent.

Nachdem HOCHTIEF seine Aktionäre 2024 mit 5,23 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,42 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 154,07 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte HOCHTIEF am 06.11.2025. In Sachen EPS wurden 2,32 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte HOCHTIEF 1,90 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,74 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,93 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 25.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten taxieren den HOCHTIEF-Gewinn für das Jahr 2025 auf 10,14 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HOCHTIEF-Aktie

MDAX-Wert HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in HOCHTIEF von vor 5 Jahren abgeworfen

HOCHTIEF-Aktie steigt deutlich: Prognose für operativen Konzerngewinn nach starken Zahlen erhöht

MDAX-Titel HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HOCHTIEF von vor 3 Jahren abgeworfen