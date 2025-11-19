DAX23.203 +0,1%Est505.525 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,45 -2,8%Nas22.433 -1,2%Bitcoin79.196 -1,2%Euro1,1576 -0,1%Öl64,30 -0,8%Gold4.082 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Siemens 723610 SAP 716460 Deutsche Bank 514000 RENK RENK73 Tesla A1CX3T TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Novo Nordisk A3EU6F Alphabet A (ex Google) A14Y6F Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hochspannung vor NVIDIA-Zahlen -- DAX behauptet sich -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Autonomes Fahren: Vorsprung von Mercedes & Co. bröckelt -- Fraport, Ottobock, Plug Power, Xiaomi im Fokus
Top News
Märkte fallen? 21shares Crypto Analyse heute, 14:30 Uhr. Antworten auf Ihre Fragen! Märkte fallen? 21shares Crypto Analyse heute, 14:30 Uhr. Antworten auf Ihre Fragen!
Tesla-Aktie im Blick: Musk mit neuen Plänen für vollautonome Robotaxis - Kritik an Waymos Sensorstrategie Tesla-Aktie im Blick: Musk mit neuen Plänen für vollautonome Robotaxis - Kritik an Waymos Sensorstrategie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für spannende Renditechancen in Schwellenländern: Mit diesem Amundi ETF kannst du einfach und günstig investieren.
Kursentwicklung

HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Mittwochvormittag im Minusbereich

19.11.25 09:22 Uhr
HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Mittwochvormittag im Minusbereich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von HOCHTIEF. Die HOCHTIEF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 282,00 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HOCHTIEF AG
282,40 EUR -1,80 EUR -0,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die HOCHTIEF-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 282,00 EUR abwärts. In der Spitze fiel die HOCHTIEF-Aktie bis auf 281,80 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 282,20 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.441 HOCHTIEF-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (298,80 EUR) erklomm das Papier am 13.11.2025. Gewinne von 5,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 110,30 EUR am 19.11.2024. Mit Abgaben von 60,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem HOCHTIEF seine Aktionäre 2024 mit 5,23 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,42 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 154,07 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte HOCHTIEF am 06.11.2025 vor. HOCHTIEF hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,32 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,90 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 9,74 Mrd. EUR gegenüber 8,93 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von HOCHTIEF wird am 25.02.2026 gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je HOCHTIEF-Aktie in Höhe von 10,14 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HOCHTIEF-Aktie

MDAX-Papier HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte eine HOCHTIEF-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

MDAX-Wert HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in HOCHTIEF von vor 5 Jahren abgeworfen

HOCHTIEF-Aktie steigt deutlich: Prognose für operativen Konzerngewinn nach starken Zahlen erhöht

Ausgewählte Hebelprodukte auf HOCHTIEF

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HOCHTIEF

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com

Nachrichten zu HOCHTIEF AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu HOCHTIEF AG

DatumRatingAnalyst
07.11.2025HOCHTIEF Market-PerformBernstein Research
06.11.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
02.09.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
23.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
28.03.2025HOCHTIEF BuyJefferies & Company Inc.
19.02.2025HOCHTIEF BuyJefferies & Company Inc.
04.02.2025HOCHTIEF BuyJefferies & Company Inc.
08.11.2024HOCHTIEF BuyJefferies & Company Inc.
07.11.2024HOCHTIEF BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
07.11.2025HOCHTIEF Market-PerformBernstein Research
06.11.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
02.09.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
23.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
17.11.2017HOCHTIEF VerkaufenDZ BANK
14.11.2017HOCHTIEF VerkaufenIndependent Research GmbH
08.11.2017HOCHTIEF ReduceKepler Cheuvreux
19.10.2017HOCHTIEF VerkaufenIndependent Research GmbH
13.10.2017HOCHTIEF ReduceCommerzbank AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HOCHTIEF AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen