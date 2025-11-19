HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Mittwochvormittag im Minusbereich

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von HOCHTIEF. Die HOCHTIEF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 282,00 EUR.

Die HOCHTIEF-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 282,00 EUR abwärts. In der Spitze fiel die HOCHTIEF-Aktie bis auf 281,80 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 282,20 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.441 HOCHTIEF-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (298,80 EUR) erklomm das Papier am 13.11.2025. Gewinne von 5,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 110,30 EUR am 19.11.2024. Mit Abgaben von 60,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem HOCHTIEF seine Aktionäre 2024 mit 5,23 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,42 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 154,07 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte HOCHTIEF am 06.11.2025 vor. HOCHTIEF hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,32 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,90 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 9,74 Mrd. EUR gegenüber 8,93 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von HOCHTIEF wird am 25.02.2026 gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je HOCHTIEF-Aktie in Höhe von 10,14 EUR im Jahr 2025 aus.

