Blick auf HOCHTIEF-Kurs

HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF tendiert am Donnerstagnachmittag fester

20.11.25 16:09 Uhr
HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF tendiert am Donnerstagnachmittag fester

Die Aktie von HOCHTIEF gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die HOCHTIEF-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,4 Prozent auf 292,40 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HOCHTIEF AG
296,00 EUR 14,20 EUR 5,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die HOCHTIEF-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 4,4 Prozent auf 292,40 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die HOCHTIEF-Aktie bei 293,00 EUR. Bei 285,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 39.636 HOCHTIEF-Aktien umgesetzt.

Am 13.11.2025 markierte das Papier bei 298,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die HOCHTIEF-Aktie 2,19 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 113,00 EUR ab. Der derzeitige Kurs der HOCHTIEF-Aktie liegt somit 158,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 5,23 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,42 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 154,07 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte HOCHTIEF am 06.11.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,32 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,90 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 9,74 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 9,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,93 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die HOCHTIEF-Bilanz für Q4 2025 wird am 25.02.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 10,14 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HOCHTIEF-Aktie

Analysen zu HOCHTIEF AG

DatumRatingAnalyst
07.11.2025HOCHTIEF Market-PerformBernstein Research
06.11.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
02.09.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
23.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
