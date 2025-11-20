HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Mittag auf grünem Terrain

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von HOCHTIEF. Zuletzt konnte die Aktie von HOCHTIEF zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 4,4 Prozent auf 292,20 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von HOCHTIEF zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 4,4 Prozent auf 292,20 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die HOCHTIEF-Aktie bisher bei 292,20 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 285,20 EUR. Bisher wurden heute 20.180 HOCHTIEF-Aktien gehandelt.

Am 13.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 298,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,26 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.11.2024 (113,00 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 61,33 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 5,23 EUR an HOCHTIEF-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,42 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 154,07 EUR.

Am 06.11.2025 hat HOCHTIEF die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,32 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,90 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat HOCHTIEF im vergangenen Quartal 9,74 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HOCHTIEF 8,93 Mrd. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 25.02.2026 dürfte HOCHTIEF Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Den erwarteten Gewinn je HOCHTIEF-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 10,14 EUR fest.

