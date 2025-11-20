HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Donnerstagvormittag höher

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von HOCHTIEF. Zuletzt ging es für das HOCHTIEF-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,6 Prozent auf 290,00 EUR.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,6 Prozent auf 290,00 EUR zu. Die HOCHTIEF-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 290,00 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 285,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.719 HOCHTIEF-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 13.11.2025 auf bis zu 298,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,03 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 20.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 113,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die HOCHTIEF-Aktie 156,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 5,23 EUR an HOCHTIEF-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,42 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 154,07 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte HOCHTIEF am 06.11.2025. Das EPS lag bei 2,32 EUR. Im letzten Jahr hatte HOCHTIEF einen Gewinn von 1,90 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HOCHTIEF im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,13 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9,74 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 8,93 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 25.02.2026 terminiert.

Experten taxieren den HOCHTIEF-Gewinn für das Jahr 2025 auf 10,14 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HOCHTIEF-Aktie

MDAX-Papier HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte eine HOCHTIEF-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

MDAX-Wert HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in HOCHTIEF von vor 5 Jahren abgeworfen

HOCHTIEF-Aktie steigt deutlich: Prognose für operativen Konzerngewinn nach starken Zahlen erhöht