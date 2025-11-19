HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Mittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von HOCHTIEF. Die HOCHTIEF-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 280,00 EUR.
Die HOCHTIEF-Aktie notierte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 280,00 EUR. Zwischenzeitlich weitete die HOCHTIEF-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 278,40 EUR aus. Bei 282,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 6.974 HOCHTIEF-Aktien den Besitzer.
Am 13.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 298,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,71 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 19.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 110,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 60,61 Prozent würde die HOCHTIEF-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 5,23 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,42 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 154,07 EUR.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte HOCHTIEF am 06.11.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,32 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,90 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 9,74 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 9,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,93 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 25.02.2026 erwartet.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem HOCHTIEF-Gewinn in Höhe von 10,14 EUR je Aktie aus.
Analysen zu HOCHTIEF AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.11.2025
|HOCHTIEF Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.2025
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.2025
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.2025
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.2025
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.2025
|HOCHTIEF Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.2025
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.2025
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.2025
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.2025
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
