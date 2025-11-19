HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Nachmittag mit Abschlägen

Aktie im Blick

Die Aktie von HOCHTIEF gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die HOCHTIEF-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 281,60 EUR abwärts.

Das Papier von HOCHTIEF gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 281,60 EUR abwärts. In der Spitze büßte die HOCHTIEF-Aktie bis auf 278,40 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 282,20 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 18.619 HOCHTIEF-Aktien.

Am 13.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 298,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die HOCHTIEF-Aktie damit 5,76 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 19.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 110,30 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die HOCHTIEF-Aktie mit einem Verlust von 60,83 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für HOCHTIEF-Aktionäre betrug im Jahr 2024 5,23 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,42 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 154,07 EUR je HOCHTIEF-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte HOCHTIEF am 06.11.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,32 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,90 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9,74 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte HOCHTIEF einen Umsatz von 8,93 Mrd. EUR eingefahren.

HOCHTIEF wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 25.02.2026 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 10,14 EUR je Aktie in den HOCHTIEF-Büchern.

