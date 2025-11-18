HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF tendiert am Dienstagnachmittag schwächer

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von HOCHTIEF. Zuletzt fiel die HOCHTIEF-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,8 Prozent auf 280,00 EUR ab.

Die Aktie verlor um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 280,00 EUR. Zwischenzeitlich weitete die HOCHTIEF-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 278,60 EUR aus. Bei 279,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der HOCHTIEF-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 21.104 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 298,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.11.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die HOCHTIEF-Aktie 6,71 Prozent zulegen. Am 19.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 110,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 60,61 Prozent würde die HOCHTIEF-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 5,23 EUR an HOCHTIEF-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,42 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der HOCHTIEF-Aktie wird bei 154,07 EUR angegeben.

Am 06.11.2025 äußerte sich HOCHTIEF zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,32 EUR gegenüber 1,90 EUR im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9,74 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 8,93 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.02.2026 veröffentlicht.

Den erwarteten Gewinn je HOCHTIEF-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 10,14 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HOCHTIEF-Aktie

MDAX-Wert HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in HOCHTIEF von vor 5 Jahren abgeworfen

HOCHTIEF-Aktie steigt deutlich: Prognose für operativen Konzerngewinn nach starken Zahlen erhöht

MDAX-Titel HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HOCHTIEF von vor 3 Jahren abgeworfen