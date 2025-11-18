HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF tendiert am Dienstagnachmittag schwächer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von HOCHTIEF. Zuletzt fiel die HOCHTIEF-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,8 Prozent auf 280,00 EUR ab.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie verlor um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 280,00 EUR. Zwischenzeitlich weitete die HOCHTIEF-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 278,60 EUR aus. Bei 279,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der HOCHTIEF-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 21.104 Stück gehandelt.
Bei einem Wert von 298,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.11.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die HOCHTIEF-Aktie 6,71 Prozent zulegen. Am 19.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 110,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 60,61 Prozent würde die HOCHTIEF-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nachdem im Jahr 2024 5,23 EUR an HOCHTIEF-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,42 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der HOCHTIEF-Aktie wird bei 154,07 EUR angegeben.
Am 06.11.2025 äußerte sich HOCHTIEF zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,32 EUR gegenüber 1,90 EUR im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9,74 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 8,93 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.
Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.02.2026 veröffentlicht.
Den erwarteten Gewinn je HOCHTIEF-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 10,14 EUR fest.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur HOCHTIEF-Aktie
MDAX-Wert HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in HOCHTIEF von vor 5 Jahren abgeworfen
HOCHTIEF-Aktie steigt deutlich: Prognose für operativen Konzerngewinn nach starken Zahlen erhöht
MDAX-Titel HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HOCHTIEF von vor 3 Jahren abgeworfen
Ausgewählte Hebelprodukte auf HOCHTIEF
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HOCHTIEF
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com
Nachrichten zu HOCHTIEF AG
Analysen zu HOCHTIEF AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.11.2025
|HOCHTIEF Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.2025
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.2025
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.2025
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.2025
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.03.2025
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.02.2025
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.2025
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.11.2024
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.2024
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.11.2025
|HOCHTIEF Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.2025
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.2025
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.2025
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.2025
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.11.2017
|HOCHTIEF Verkaufen
|DZ BANK
|14.11.2017
|HOCHTIEF Verkaufen
|Independent Research GmbH
|08.11.2017
|HOCHTIEF Reduce
|Kepler Cheuvreux
|19.10.2017
|HOCHTIEF Verkaufen
|Independent Research GmbH
|13.10.2017
|HOCHTIEF Reduce
|Commerzbank AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HOCHTIEF AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen