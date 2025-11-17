HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF präsentiert sich am Mittag stärker

HOCHTIEF im Blick

Die Aktie von HOCHTIEF gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von HOCHTIEF legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 286,60 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das HOCHTIEF-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 286,60 EUR. Zwischenzeitlich stieg die HOCHTIEF-Aktie sogar auf 290,80 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 285,20 EUR. Zuletzt wechselten 22.494 HOCHTIEF-Aktien den Besitzer.

Am 13.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 298,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,26 Prozent. Am 19.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 110,30 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 61,51 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 5,23 EUR an HOCHTIEF-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,35 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 154,07 EUR je HOCHTIEF-Aktie aus.

Am 06.11.2025 äußerte sich HOCHTIEF zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,32 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,90 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 9,74 Mrd. EUR gegenüber 8,93 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von HOCHTIEF wird am 25.02.2026 gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je HOCHTIEF-Aktie in Höhe von 10,00 EUR im Jahr 2025 aus.

