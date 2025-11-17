HOCHTIEF Aktie News: Anleger schicken HOCHTIEF am Montagvormittag ins Plus

HOCHTIEF im Fokus

Die Aktie von HOCHTIEF zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die HOCHTIEF-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Das Papier von HOCHTIEF konnte um 09:04 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 285,00 EUR. In der Spitze gewann die HOCHTIEF-Aktie bis auf 285,60 EUR. Bei 285,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.864 HOCHTIEF-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 298,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.11.2025). Mit einem Zuwachs von 4,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 110,30 EUR am 19.11.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 61,30 Prozent unter dem aktuellen Kurs der HOCHTIEF-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,35 EUR, nach 5,23 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 154,07 EUR für die HOCHTIEF-Aktie.

HOCHTIEF gewährte am 06.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,32 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,90 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat HOCHTIEF im vergangenen Quartal 9,74 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HOCHTIEF 8,93 Mrd. EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.02.2026 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 10,00 EUR je Aktie in den HOCHTIEF-Büchern.

