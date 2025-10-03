KION GROUP Aktie
Marktkap. 7,62 Mrd. EURKGV 11,59 Div. Rendite 2,57%
WKN KGX888
ISIN DE000KGX8881
Symbol KNNGF
KION GROUP Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Kion vor Quartalszahlen von 62 auf 64 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Kennziffern des Gabelstapler-Herstellers sollten solide ausfallen, positive Ausreißer seien allerdings nicht zu erwarten, schrieb Stefan Augustin in einer am Montag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel reflektiere die gestiegene Branchenbewertung./rob/edh/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: KION GROUP Buy
|Unternehmen:
KION GROUP AG
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
64,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
58,35 €
|Abst. Kursziel*:
9,68%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
57,65 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,01%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
61,70 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu KION GROUP AG
|12:21
|KION GROUP Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|11:31
|KION GROUP Buy
|Warburg Research
|03.10.25
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|KION GROUP Overweight
|Barclays Capital
|03.10.25
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|29.02.24
|KION GROUP Underperform
|Bernstein Research
|23.01.24
|KION GROUP Underperform
|Bernstein Research
|09.01.24
|KION GROUP Underperform
|Bernstein Research
|09.01.24
|KION GROUP Underperform
|Bernstein Research
|04.01.24
|KION GROUP Underperform
|Bernstein Research
|24.09.25
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.25
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.25
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.25
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.25
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.