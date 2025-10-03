RELX Aktie
Marktkap. 72,33 Mrd. EURKGV 35,01 Div. Rendite 1,74%
WKN A0M95J
ISIN GB00B2B0DG97
Symbol RLXXF
RELX Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Relx auf "Buy" mit einem Kursziel von 4570 Pence belassen. Der Fachverlag und Datenbankanbieter erziele schätzungsweise 88 Prozent seines Umsatzes in Bereichen, denen nur wenig Disruption seitens Künstlicher Intelligenz (KI) drohe, schrieb Adam Berlin in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Relx sei sogar überwiegend ein Profiteur von KI. Zudem ist Berlin für die Barmittelentwicklung deutlich optimistischer als der Markt./rob/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2025 / 15:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: photofriday/ shutterstock.com
Zusammenfassung: RELX Buy
|Unternehmen:
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
45,70 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
34,67 £
|Abst. Kursziel*:
31,81%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
34,65 £
|Abst. Kursziel aktuell:
31,89%
|
Analyst Name:
Adam Berlin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
44,83 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|11:16
|RELX Buy
|UBS AG
|11.09.25
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|08.09.25
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|28.07.25
|RELX Hold
|Deutsche Bank AG
|25.07.25
|RELX Overweight
|Barclays Capital
