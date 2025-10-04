DAX 24.411 +0,1%ESt50 5.633 -0,3%MSCI World 4.350 +0,3%Top 10 Crypto 17,31 +1,8%Nas 22.896 +0,5%Bitcoin 106.423 +0,9%Euro 1,1711 -0,1%Öl 65,20 +1,3%Gold 3.950 +1,6%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für BASF von 56 auf 55 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Während des Kapitalmarkttags in Antwerpen habe der Chemiekonzern seine Transformationsziele von 2024 bestätigt, schrieb Peter Spengler in einer am Montag vorliegenden Studie. Der neue Verbundstandort in Südchina solle 2026 voll in Betrieb gehen. Im Zuge der Transformationsstrategie solle der Verkauf des Segments Surface Technologies bis Ende 2026 und der Börsengang von Agricultural Solutions ab 2028 erfolgen. Zudem erwäge BASF in Abhängigkeit von den Verkaufserlösen schon ab 2026 Aktien zurückzukaufen./rob/ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 12:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / 14:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

