'Shutdown' bleibt bestehen: DAX etwas fester -- US-Börsen uneins -- AMD und OpenAI mit Milliardendeal -- Tesla, Alibaba, BYD, D-Wave, DroneShield, Plug Power, Airbus, Rheinmetall & Co. im Fokus
Kryptokurse am Montagnachmittag
Volatiler Wochenstart: DAX legt nach anfänglicher Verschnaufpause wieder etwas zu
Deutsche Bank Aktie

29,88 EUR -0,44 EUR -1,44 %
STU
34,97 USD -0,66 USD -1,85 %
BTT
Marktkap. 58,31 Mrd. EUR

KGV 8,80 Div. Rendite 4,09%
WKN 514000

ISIN DE0005140008

Symbol DB

Morgan Stanley

Deutsche Bank Overweight

16:26 Uhr
Deutsche Bank Overweight
Deutsche Bank AG
29,88 EUR -0,44 EUR -1,44%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Deutsche Bank vor der Berichtssaison der Banken auf "Overweight" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Laut Analyst Giulia Aurora Miotto dürften Investmentbanken ein gutes drittes Quartal hinter sich haben. Den Fokus erwartet er auf dem US-Geschäft sowie auf dem deutschen Konjunkturpaket, wie er in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie schrieb. Mit Blick auf die Deutsche Bank rechnet er damit, dass diese auf Jahresbasis im Handelsgeschäft etwas stärker abgeschnitten haben dürfte als die schweizerische Großbank UBS./ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 04:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: D K Grove / Shutterstock.com

Unternehmen:
Deutsche Bank AG		 Analyst:
Morgan Stanley		 Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
29,92 €		 Abst. Kursziel*:
16,96%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
29,88 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,15%
Analyst Name:
Giulia Aurora Miotto 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
31,46 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Bank AG

16:26 Deutsche Bank Overweight Morgan Stanley
02.10.25 Deutsche Bank Hold Warburg Research
22.09.25 Deutsche Bank Kaufen DZ BANK
11.09.25 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
09.09.25 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

