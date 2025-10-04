Deutsche Bank Aktie
Marktkap. 58,31 Mrd. EURKGV 8,80 Div. Rendite 4,09%
WKN 514000
ISIN DE0005140008
Symbol DB
Deutsche Bank Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Deutsche Bank vor der Berichtssaison der Banken auf "Overweight" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Laut Analyst Giulia Aurora Miotto dürften Investmentbanken ein gutes drittes Quartal hinter sich haben. Den Fokus erwartet er auf dem US-Geschäft sowie auf dem deutschen Konjunkturpaket, wie er in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie schrieb. Mit Blick auf die Deutsche Bank rechnet er damit, dass diese auf Jahresbasis im Handelsgeschäft etwas stärker abgeschnitten haben dürfte als die schweizerische Großbank UBS./ck/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 04:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: D K Grove / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Deutsche Bank Overweight
|Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|Analyst:
Morgan Stanley
|Kursziel:
35,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
29,92 €
|Abst. Kursziel*:
16,96%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
29,88 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,15%
|
Analyst Name:
Giulia Aurora Miotto
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
31,46 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
