DAX 24.395 +0,1%ESt50 5.648 -0,1%MSCI World 4.335 -0,1%Top 10 Crypto 17,07 +0,4%Nas 22.781 -0,3%Bitcoin 105.726 +0,3%Euro 1,1683 -0,4%Öl 65,53 +1,8%Gold 3.936 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 Plug Power A1JA81 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T Palantir A2QA4J HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y D-Wave Quantum A3DSV9 Alibaba A117ME BASF BASF11 Allianz 840400 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
'Shutdown' bleibt bestehen: DAX wenig bewegt -- Kurssprung in Japan - Hang Seng tiefer -- Hannover Rück kündigt höhere Dividende an -- DroneShield, Plug Power, Redcare Pharmacy, Goldpreis im Fokus
Top News
Apex Critical Metals-Aktie gefragt: Starker Kursanstieg nach positiven Nachrichten Apex Critical Metals-Aktie gefragt: Starker Kursanstieg nach positiven Nachrichten
Webinar: KI für Anleger - ein Power-Workshop mit Augenzwinkern Richtung Börse Webinar: KI für Anleger - ein Power-Workshop mit Augenzwinkern Richtung Börse
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Hannover Rück Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
262,60 EUR +6,60 EUR +2,58 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 30,99 Mrd. EUR

KGV 12,50 Div. Rendite 3,73%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 840221

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0008402215

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol HVRRF

RBC Capital Markets

Hannover Rück Outperform

09:01 Uhr
Hannover Rück Outperform
Aktie in diesem Artikel
Hannover Rück
262,60 EUR 6,60 EUR 2,58%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Hannover Rück auf "Outperform" mit einem Kursziel von 295 Euro belassen. Dass der Rückversicherer die reguläre Ausschüttungsquote angehoben habe und dafür keine regelmäßigen Sonderdividenden mehr zahlen wolle, dürfte die Konsensschätzung für 2025 um 11 Prozent steigen lassen, schrieb Mandeep Jagpal in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Die Dividendenrendite steige dadurch über die von Konkurrent Munich Re und erreiche das Niveau von Swiss Re./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2025 / 17:37 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Hannover Rück

Zusammenfassung: Hannover Rück Outperform

Unternehmen:
Hannover Rück		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
295,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
256,40 €		 Abst. Kursziel*:
15,05%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
262,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,34%
Analyst Name:
Mandeep Jagpal 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
295,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hannover Rück

09:01 Hannover Rück Outperform RBC Capital Markets
24.09.25 Hannover Rück Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.09.25 Hannover Rück Kaufen DZ BANK
12.09.25 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.
12.09.25 Hannover Rück Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu Sanofi S.A.

dpa-afx EU-Kommission durchsucht Räumlichkeiten von Sanofi
finanzen.net September 2025: Experten empfehlen Sanofi-Aktie mehrheitlich zum Kauf
Dow Jones Sanofi-Aktie im Minus: EU-Kartellbehörden haben Unternehmensräume durchsucht
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sanofi-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
TraderFox Big Call Screening: AXA, Duke Energy, Sanofi, Meta
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Sanofi-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sanofi von vor 3 Jahren abgeworfen
Dow Jones Sanofi-Aktie gibt nach: Neuigkeiten zu Dupixent und Tolebrutinib vermeldet
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sanofi von vor einem Jahr bedeutet
Zacks Kymera Overcomes Sanofi Deal Update, Marches Ahead With Pipeline
Financial Times Brussels raids Sanofi in flu vaccine antitrust probe
Benzinga Sanofi Expands Insulin Savings Program To Cover All US Patients
PR Newswire Sanofi expands patient affordability program by offering access to all its insulins for $35 per month in the US
Benzinga Is Sanofi Gaining or Losing Market Support?
Benzinga FDA Delays Key Sanofi Multiple Sclerosis Drug Decision
Benzinga Sanofi Reports Early Brivekimig Data, Signals Strong Efficacy And Good Tolerability
Financial Times Advent strikes €4.1bn deal to sell generic drugmaker Zentiva to GTCR
RSS Feed
Sanofi S.A. zu myNews hinzufügen