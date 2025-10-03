DAX 24.389 +0,0%ESt50 5.631 -0,4%MSCI World 4.334 -0,1%Top 10 Crypto 17,16 +0,9%Nas 22.781 -0,3%Bitcoin 106.403 +0,9%Euro 1,1663 -0,6%Öl 65,58 +1,9%Gold 3.946 +1,5%
Top News
OpenAI: Sora löst KI-Revolution im Video-Markt aus! OpenAI: Sora löst KI-Revolution im Video-Markt aus!
Rumble (RUM) im Pivotal-Point-Check: KI-Partnerschaft mit Perplexity entfacht Revolution bei der Suche - Wird das Videoportal jetzt profitabel? Rumble (RUM) im Pivotal-Point-Check: KI-Partnerschaft mit Perplexity entfacht Revolution bei der Suche - Wird das Videoportal jetzt profitabel?
Zalando Aktie

Zalando Aktien-Sparplan
26,94 EUR +0,20 EUR +0,75 %
STU
Marktkap. 6,99 Mrd. EUR

KGV 33,42 Div. Rendite 0,00%
WKN ZAL111

ISIN DE000ZAL1111

Symbol ZLDSF

UBS AG

Zalando Buy

11:36 Uhr
Zalando Buy
Zalando
26,94 EUR 0,20 EUR 0,75%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Zalando auf "Buy" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Die Aktie habe sich deutlich von den Tiefs nach der Veröffentlichung der vom Markt seiner Einschätzung nach missinterpretierten Zahlen für das zweite Quartal erholt, schrieb Yashraj Rajani in einer am Montag vorliegenden Studie. Er habe schon im Sommer immer wieder die positive Investmentthese für den Online-Modehändler betont. Diese werde durch den Rückenwind im Onlinegeschäft, eine bessere Ergebnisentwicklung aus höheren Erträgen und das Wertschöpfungspotenzial aus der AboutYou-Übernahme untermauert. Die Aktie biete zudem das beste Chancen-Risiken-Profil in der Branche./rob/gl/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2025 / 19:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Zalando Buy

Unternehmen:
Zalando		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
43,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
26,96 €		 Abst. Kursziel*:
59,50%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
26,94 €		 Abst. Kursziel aktuell:
59,61%
Analyst Name:
Yashraj Rajani 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
37,30 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Zalando

11:36 Zalando Buy UBS AG
02.10.25 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.
01.10.25 Zalando Buy Jefferies & Company Inc.
29.09.25 Zalando Outperform RBC Capital Markets
24.09.25 Zalando Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

