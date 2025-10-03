DAX 24.389 +0,0%ESt50 5.631 -0,4%MSCI World 4.334 -0,1%Top 10 Crypto 17,16 +0,9%Nas 22.781 -0,3%Bitcoin 106.403 +0,9%Euro 1,1663 -0,6%Öl 65,58 +1,9%Gold 3.946 +1,5%
Heute im Fokus
'Shutdown' bleibt bestehen: DAX wenig bewegt -- Hannover Rück kündigt höhere Dividende an -- Tesla, Alibaba, BYD, D-Wave, DroneShield, Plug Power, Rheinmetall & Co. im Fokus
KION GROUP Aktie

KION GROUP Aktien-Sparplan
57,65 EUR -0,45 EUR -0,77 %
STU
Marktkap. 7,62 Mrd. EUR

KGV 11,59 Div. Rendite 2,57%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Kion vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Der Auftragseingang des Gabelstapler-Herstellers dürfte sich im dritten Jahresviertel solide entwickelt haben, schrieb Jorge Gonzalez Sadornil in einer am Montag vorliegenden Studie. Insgesamt sollten die Kennziffern die erwartete Wende bei der Rentabilität ab dem vierten Quartal 2025 stützen./rob/edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 08:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / 08:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
KION GROUP AG		 Analyst:
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		 Kursziel:
65,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
58,35 €		 Abst. Kursziel*:
11,40%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
57,65 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,75%
Analyst Name:
Jorge Gonzalez Sadornil 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
61,70 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu KION GROUP AG

12:21 KION GROUP Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
11:31 KION GROUP Buy Warburg Research
03.10.25 KION GROUP Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.10.25 KION GROUP Overweight Barclays Capital
03.10.25 KION GROUP Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

