KION GROUP Aktie
Marktkap. 7,62 Mrd. EURKGV 11,59 Div. Rendite 2,57%
WKN KGX888
ISIN DE000KGX8881
Symbol KNNGF
KION GROUP Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Kion vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Der Auftragseingang des Gabelstapler-Herstellers dürfte sich im dritten Jahresviertel solide entwickelt haben, schrieb Jorge Gonzalez Sadornil in einer am Montag vorliegenden Studie. Insgesamt sollten die Kennziffern die erwartete Wende bei der Rentabilität ab dem vierten Quartal 2025 stützen./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 08:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / 08:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: KION GROUP
Zusammenfassung: KION GROUP Buy
|Unternehmen:
KION GROUP AG
|Analyst:
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|Kursziel:
65,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
58,35 €
|Abst. Kursziel*:
11,40%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
57,65 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,75%
|
Analyst Name:
Jorge Gonzalez Sadornil
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
61,70 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu KION GROUP AG
|12:21
|KION GROUP Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|11:31
|KION GROUP Buy
|Warburg Research
|03.10.25
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|KION GROUP Overweight
|Barclays Capital
|03.10.25
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|12:21
|KION GROUP Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|11:31
|KION GROUP Buy
|Warburg Research
|03.10.25
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|KION GROUP Overweight
|Barclays Capital
|03.10.25
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|12:21
|KION GROUP Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|11:31
|KION GROUP Buy
|Warburg Research
|03.10.25
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|KION GROUP Overweight
|Barclays Capital
|03.10.25
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|29.02.24
|KION GROUP Underperform
|Bernstein Research
|23.01.24
|KION GROUP Underperform
|Bernstein Research
|09.01.24
|KION GROUP Underperform
|Bernstein Research
|09.01.24
|KION GROUP Underperform
|Bernstein Research
|04.01.24
|KION GROUP Underperform
|Bernstein Research
|24.09.25
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.25
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.25
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.25
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.25
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.