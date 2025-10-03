DAX 24.389 +0,0%ESt50 5.631 -0,4%MSCI World 4.334 -0,1%Top 10 Crypto 17,16 +0,9%Nas 22.781 -0,3%Bitcoin 106.403 +0,9%Euro 1,1663 -0,6%Öl 65,58 +1,9%Gold 3.946 +1,5%
Heute im Fokus
'Shutdown' bleibt bestehen: DAX wenig bewegt -- Hannover Rück kündigt höhere Dividende an -- Tesla, Alibaba, BYD, D-Wave, DroneShield, Plug Power, Rheinmetall & Co. im Fokus
grenke Aktie

grenke Aktien-Sparplan
16,44 EUR -0,32 EUR -1,91 %
STU
Marktkap. 743,07 Mio. EUR

KGV 10,71 Div. Rendite 2,59%
WKN A161N3

ISIN DE000A161N30

Symbol GKSGF

Warburg Research

grenke Buy

11:36 Uhr
grenke Buy
Aktie in diesem Artikel
grenke AG
16,44 EUR -0,32 EUR -1,91%
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Grenke auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Die vorgelegten Zahlen zum Neugeschäft im dritten Quartal bestätigten den positiven Trend des IT-Leasinganbieters aus dem ersten Halbjahr, schrieb Andreas Pläsier in einer am Montag vorliegenden Studie. Damit sollte Grenke auf gutem Weg sein, die Jahresziele zu erreichen./rob/edh/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: grenke Buy

Unternehmen:
grenke AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
16,80 €		 Abst. Kursziel*:
78,57%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
16,44 €		 Abst. Kursziel aktuell:
82,48%
Analyst Name:
Andreas Pläsier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
24,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu grenke AG

11:36 grenke Buy Warburg Research
03.10.25 grenke Buy Deutsche Bank AG
15.08.25 grenke Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
15.08.25 grenke Buy Deutsche Bank AG
14.08.25 grenke Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

