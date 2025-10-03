grenke Aktie
Marktkap. 743,07 Mio. EURKGV 10,71 Div. Rendite 2,59%
WKN A161N3
ISIN DE000A161N30
Symbol GKSGF
grenke Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Grenke auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Die vorgelegten Zahlen zum Neugeschäft im dritten Quartal bestätigten den positiven Trend des IT-Leasinganbieters aus dem ersten Halbjahr, schrieb Andreas Pläsier in einer am Montag vorliegenden Studie. Damit sollte Grenke auf gutem Weg sein, die Jahresziele zu erreichen./rob/edh/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: GRENKE AG
Zusammenfassung: grenke Buy
|Unternehmen:
grenke AG
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
30,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
16,80 €
|Abst. Kursziel*:
78,57%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
16,44 €
|Abst. Kursziel aktuell:
82,48%
|
Analyst Name:
Andreas Pläsier
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
24,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu grenke AG
|11:36
|grenke Buy
|Warburg Research
|03.10.25
|grenke Buy
|Deutsche Bank AG
|15.08.25
|grenke Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|15.08.25
|grenke Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.25
|grenke Kaufen
|DZ BANK
