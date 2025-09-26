DAX 24.393 +0,1%ESt50 5.626 -0,5%MSCI World 4.334 -0,1%Top 10 Crypto 17,10 +2,9%Nas 22.781 -0,3%Bitcoin 106.284 +0,8%Euro 1,1664 -0,5%Öl 65,58 +1,9%Gold 3.943 +1,4%
Hannover Rück Aktie

Marktkap. 30,99 Mrd. EUR

KGV 12,50 Div. Rendite 3,73%
WKN 840221

ISIN DE0008402215

Symbol HVRRF

Hannover Rück
261,80 EUR 5,80 EUR 2,27%
Die Schweizer Großbank UBS hat Hannover Rück auf "Buy" mit einem Kursziel von 280 Euro belassen. Die revidierte Dividendenpolitik des Rückversicherers münde in eine höhere Ausschüttung und sei ein positiver Schritt, schrieb Will Hardcastle am Montag in einer ersten Reaktion. Damit dürfte nicht nur die Konsensschätzung um mehr als 10 Prozent steigen - die Änderung sorge auch für mehr Sicherheit./rob/gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 06:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Hannover Rück		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
280,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
256,40 €		 Abst. Kursziel*:
9,20%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
261,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,95%
Analyst Name:
Will Hardcastle 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
295,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hannover Rück

10:21 Hannover Rück Buy UBS AG
09:01 Hannover Rück Outperform RBC Capital Markets
24.09.25 Hannover Rück Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.09.25 Hannover Rück Kaufen DZ BANK
12.09.25 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

