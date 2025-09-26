Hannover Rück Aktie
Marktkap. 30,99 Mrd. EURKGV 12,50 Div. Rendite 3,73%
WKN 840221
ISIN DE0008402215
Symbol HVRRF
Hannover Rück Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Hannover Rück auf "Buy" mit einem Kursziel von 280 Euro belassen. Die revidierte Dividendenpolitik des Rückversicherers münde in eine höhere Ausschüttung und sei ein positiver Schritt, schrieb Will Hardcastle am Montag in einer ersten Reaktion. Damit dürfte nicht nur die Konsensschätzung um mehr als 10 Prozent steigen - die Änderung sorge auch für mehr Sicherheit./rob/gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 06:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Hannover Rück
Zusammenfassung: Hannover Rück Buy
|Unternehmen:
Hannover Rück
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
280,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
256,40 €
|Abst. Kursziel*:
9,20%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
261,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
6,95%
|
Analyst Name:
Will Hardcastle
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
295,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Hannover Rück
|10:21
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|09:01
|Hannover Rück Outperform
|RBC Capital Markets
|24.09.25
|Hannover Rück Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|12.09.25
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.25
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|12.06.25
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|10.04.25
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|28.01.25
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|19.09.24
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|12.08.25
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
|13.05.25
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
|31.03.25
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
|13.03.25
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
|06.02.25
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG