Air Liquide Aktie
Marktkap. 99,01 Mrd. EURKGV 27,36 Div. Rendite 2,10%
WKN 850133
ISIN FR0000120073
Symbol AIQUF
Air Liquide Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Air Liquide auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Die Ende Oktober anstehenden Umsatzzahlen des Gasekonzerns dürften einen rund zweiprozentigen organischen Anstieg im Gase- und Dienstleistungsgeschäft belegen, schrieb Geoff Haire in einem am Montag vorliegenden Ausblick./rob/gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2025 / 15:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Air Liquide Buy
|Unternehmen:
Air Liquide S.A.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
200,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
171,88 €
|Abst. Kursziel*:
16,36%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
169,52 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,98%
|
Analyst Name:
Geoff Haire
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
193,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Air Liquide S.A.
|Air Liquide Buy
|UBS AG
|Air Liquide Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Air Liquide Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Air Liquide Buy
|UBS AG
|Air Liquide Buy
|UBS AG
|Air Liquide Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Air Liquide Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Air Liquide Buy
|UBS AG
|Air Liquide Buy
|UBS AG
|Air Liquide Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Air Liquide Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Air Liquide Buy
|UBS AG
|Air Liquide Buy
|UBS AG
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.