Infineon Aktie
Marktkap. 41,25 Mrd. EURKGV 32,18 Div. Rendite 1,11%
WKN 623100
ISIN DE0006231004
Symbol IFNNF
Infineon Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Infineon von 37 auf 39 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Er sei für das dritte Quartal der europäischen Hardware-Technologiefirmen eher vorsichtig, schrieb Simon Coles in seinem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Die moderaten Wachstumserwartungen für 2027 könnten aber etwas stützen. Coles' bevorzugter Titel bleibt TSMC. Mit Blick auf die Quartalszahlen ist er bei Infineon und ASM International nervös, rät bei Kursschwächen aber zum Kauf. Vorsichtig sieht der Experte STMicro, Besi, Soitec und Nordic Semiconductor, neutral hingegen ASML. /gl/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2025 / 21:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2025 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Infineon Overweight
|Unternehmen:
Infineon AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
39,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
33,00 €
|Abst. Kursziel*:
18,18%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
32,67 €
|Abst. Kursziel aktuell:
19,38%
|
Analyst Name:
Simon Coles
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
43,30 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Infineon AG
|12:01
|Infineon Overweight
|Barclays Capital
|15.09.25
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|09.09.25
|Infineon Buy
|UBS AG
|08.09.25
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.09.25
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
