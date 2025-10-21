Infineon Aktie News: Infineon macht am Mittag Boden gut

Infineon im Blick

Die Aktie von Infineon zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Infineon-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 34,70 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,8 Prozent auf 34,70 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Infineon-Aktie bis auf 34,71 EUR. Mit einem Wert von 34,09 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 1.288.427 Infineon-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.02.2025 bei 39,43 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,63 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Infineon-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 23,17 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Infineon-Aktie 33,23 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten Infineon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,350 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,352 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 42,91 EUR je Infineon-Aktie an.

Am 05.08.2025 legte Infineon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,23 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,30 EUR je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,05 Prozent auf 3,70 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,70 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Infineon-Bilanz für Q4 2025 wird am 13.11.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 17.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Infineon im Jahr 2025 1,43 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

DAX 40-Wert Infineon-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Infineon von vor 5 Jahren verdient

DAX 40-Papier Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Infineon von vor 3 Jahren abgeworfen

Aktien-Tipp Infineon-Aktie: Jefferies & Company Inc. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse