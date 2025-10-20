DAX24.136 +1,3%Est505.652 +0,8%MSCI World4.307 +0,3%Top 10 Crypto15,24 +2,6%Nas22.680 +0,5%Bitcoin95.235 +2,2%Euro1,1655 -0,1%Öl61,12 -0,4%Gold4.256 +0,2%
Aktienentwicklung

Infineon Aktie News: Infineon steigt am Mittag

20.10.25 12:04 Uhr
Infineon Aktie News: Infineon steigt am Mittag

Die Aktie von Infineon zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Infineon nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,1 Prozent auf 33,14 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die Infineon-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 33,14 EUR. Die Infineon-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 33,51 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 32,90 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Infineon-Aktien beläuft sich auf 642.696 Stück.

Am 20.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 39,43 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Infineon-Aktie damit 15,97 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 23,17 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 30,07 Prozent könnte die Infineon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR an Infineon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,352 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Infineon-Aktie wird bei 42,91 EUR angegeben.

Infineon veröffentlichte am 05.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,23 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Infineon noch ein Gewinn pro Aktie von 0,30 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,05 Prozent auf 3,70 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3,70 Mrd. EUR gelegen.

Voraussichtlich am 13.11.2025 dürfte Infineon Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Infineon dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 17.11.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,43 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

