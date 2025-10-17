Infineon Aktie News: Infineon tendiert am Freitagmittag südwärts

Kursentwicklung

Die Aktie von Infineon gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Infineon-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,0 Prozent bei 32,59 EUR.

Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 2,0 Prozent im Minus bei 32,59 EUR. Die Infineon-Aktie gab in der Spitze bis auf 32,13 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 32,59 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 961.423 Infineon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 39,43 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.02.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Infineon-Aktie mit einem Kursplus von 20,99 Prozent wieder erreichen. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 23,17 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,90 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten Infineon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,350 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,352 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 42,91 EUR für die Infineon-Aktie aus.

Am 05.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,23 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Infineon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,70 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,70 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2025 terminiert. Experten kalkulieren am 17.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Infineon.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,43 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

