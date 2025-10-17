DAX23.831 -1,8%Est505.607 -0,8%MSCI World4.293 ±0,0%Top 10 Crypto14,71 -1,4%Nas22.635 +0,3%Bitcoin91.787 -0,7%Euro1,1679 -0,1%Öl61,10 +0,1%Gold4.212 -2,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F D-Wave Quantum A3DSV9 Deutsche Bank 514000 Plug Power A1JA81 HENSOLDT HAG000 Allianz 840400 thyssenkrupp 750000 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Sorge vor US-Kreditkrise: DAX geht unter 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- Conti übertrifft Erwartungen -- BYD, Novo Nordisk, Diginex, European Lithium, Gold, Bitcoin, NEL, HPE, Meta im Fokus
Top News
Das hat den NVIDIA-Chef am Deal zwischen OpenAI und AMD überrascht Das hat den NVIDIA-Chef am Deal zwischen OpenAI und AMD überrascht
Continental-Aktie zieht an: Erwartungen bei Marge und Cashflow klar übertroffen Continental-Aktie zieht an: Erwartungen bei Marge und Cashflow klar übertroffen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZertifikateAwards: Jetzt für finanzen.net zero abstimmen und eine Reise nach Berlin gewinnen!

AKTIE IM FOKUS: Gekappte Jahresziele schocken Aixtron-Anleger nur kurz

17.10.25 17:07 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
13,00 EUR -0,30 EUR -2,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine gesenkte Jahresprognose von Aixtron (AIXTRON SE) hat die Anleger des Anlagenbauers am Freitag nur kurz verschreckt. Die Papiere waren in einer ersten Reaktion um fast 13 Prozent auf 11,68 Euro abgesackt. Dort trafen sie auf markante Zwischentiefs von Anfang Juni und Anfang September, die sich als wichtige Unterstützungen erwiesen. Damit erholten sich die Titel schnell wieder.

Wer­bung

Zuletzt notierten die Aktien von Aixtron 2,7 Prozent im Minus bei 13 Euro, was dem Niveau von kurz vor der Bekanntgabe der Prognosesenkung entsprach. Der Index der mittelgroßen Werte MDAX verlor mehr als ein Prozent.

Wegen einer langsameren Marktbelebung als erhofft verringerte Aixtron seine Jahresziele für den Umsatz und die operative Gewinnmarge. Zudem veröffentlichte der Anlagenbauer Eckdaten für das dritte Quartal. Diese seien schwächer als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Craig McDowell von der US-Bank JPMorgan. Zusammen mit der Senkung des 2025er-Ausblicks dürften die Markterwartungen für das diesjährige operative Ergebnis im Schnitt um drei bis vier Prozent sinken.

Diese Gewinnwarnung könnte nun jedoch dazu führen, dass auch die Markterwartungen für das kommende Jahr zurechtgerückt werden, fuhr McDowell fort. Und für 2026 werde mit einer Trendwende bei der Profitabilität nach oben gerechnet.

Wer­bung

Auch Unternehmenschef Felix Grawert ist zuversichtlich: "Das dritte Quartal 2025 wurde durch Volumenverschiebungen und Wechselkurseffekte negativ beeinflusst, die sich jedoch nur begrenzt auf unser Gesamtjahresergebnis auswirken. Abgesehen von den negativen Währungseffekten liegen wir hinsichtlich unserer operativen Kennzahlen für das Gesamtjahr 2025 im Plan."/la/ajx/he

Ausgewählte Hebelprodukte auf AIXTRON

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AIXTRON

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu AIXTRON SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu AIXTRON SE

DatumRatingAnalyst
17:01AIXTRON SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.10.2025AIXTRON SE HoldJefferies & Company Inc.
10.10.2025AIXTRON SE HoldWarburg Research
08.10.2025AIXTRON SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
03.10.2025AIXTRON SE NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
31.07.2025AIXTRON SE KaufenDZ BANK
31.07.2025AIXTRON SE BuyWarburg Research
30.06.2025AIXTRON SE BuyWarburg Research
05.05.2025AIXTRON SE BuyWarburg Research
02.05.2025AIXTRON SE KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
17:01AIXTRON SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.10.2025AIXTRON SE HoldJefferies & Company Inc.
10.10.2025AIXTRON SE HoldWarburg Research
08.10.2025AIXTRON SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
03.10.2025AIXTRON SE NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
25.04.2024AIXTRON SE SellUBS AG
11.04.2024AIXTRON SE SellUBS AG
05.03.2024AIXTRON SE SellUBS AG
29.02.2024AIXTRON SE SellUBS AG
14.02.2024AIXTRON SE SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AIXTRON SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen