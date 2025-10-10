DAX 24.406 +0,7%ESt50 5.584 +1,0%MSCI World 4.241 +0,1%Top 10 Crypto 15,89 +3,7%Nas 22.204 -3,6%Bitcoin 99.416 +0,1%Euro 1,1603 -0,1%Öl 63,71 +2,6%Gold 4.073 +1,4%
Infineon Aktie

32,80 EUR +0,95 EUR +2,98 %
STU
Marktkap. 41,6 Mrd. EUR

KGV 32,18 Div. Rendite 1,11%
WKN 623100

ISIN DE0006231004

Symbol IFNNF

Jefferies & Company Inc.

09:41 Uhr
Infineon AG
32,80 EUR 0,95 EUR 2,98%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Infineon auf "Buy" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Die europäischen Halbleiter-Unternehmen dürften eine verhaltene Auftragsentwicklung für das dritte Quartal ausweisen, schrieb Janardan Menon in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die Aussichten für 2026 seien trotz der jüngsten Flut von Ankündigungen im Bereich Künstliche Intelligenz ungewiss und möglicherweise trübe. Eine weitere Aufwertung des Sektors sollte angesichts der jüngsten Kursgewinne begrenzt sein. Die Aktie von STMicro bleibt seine erste Wahl./edh/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 12:48 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2025 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Infineon Buy

Unternehmen:
Infineon AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
48,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
32,70 €		 Abst. Kursziel*:
46,79%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
32,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
46,34%
Analyst Name:
Janardan Menon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
42,91 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Infineon AG

10.10.25 Infineon Buy Deutsche Bank AG
03.10.25 Infineon Buy UBS AG
25.09.25 Infineon Buy Goldman Sachs Group Inc.
16.09.25 Infineon Overweight Barclays Capital
15.09.25 Infineon Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Infineon AG

finanzen.net Bewertung im Blick Aktien-Tipp Infineon-Aktie: Jefferies & Company Inc. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse Aktien-Tipp Infineon-Aktie: Jefferies & Company Inc. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX zum Start mit grünem Vorzeichen
finanzen.net Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 startet in der Gewinnzone
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX beginnt Handel im Plus
finanzen.net Infineon Aktie News: Infineon gewinnt am Montagvormittag
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: DAX liegt schlussendlich im Minus
finanzen.net LUS-DAX aktuell: LUS-DAX verliert schlussendlich
finanzen.net Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich mit Abgaben
finanzen.net Infineon Aktie News: Infineon am Nachmittag auf rotem Terrain
EQS Group EQS-CMS: Infineon Technologies AG: Release of a capital market information
Semiconductor Today Infineon adds 400V and 440V MOSFETs to CoolSiC portfolio
EQS Group EQS-CMS: Infineon Technologies AG: Release of a capital market information
Semiconductor Today Infineon and ROHM collaborating on silicon carbide power electronics packages
EQS Group EQS-CMS: Infineon Technologies AG: Release of a capital market information
PR Newswire For more secure AI and ML models: Infineon's OPTIGA™ Trust M backs Thistle Technologies' Secure Edge AI solution
PR Newswire For more secure AI and ML models: Infineon's OPTIGA™ Trust M backs Thistle Technologies' Secure Edge AI solution
EQS Group EQS-CMS: Infineon Technologies AG: Release of a capital market information
