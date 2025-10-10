Infineon Aktie
Marktkap. 41,6 Mrd. EURKGV 32,18 Div. Rendite 1,11%
WKN 623100
ISIN DE0006231004
Symbol IFNNF
Infineon Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Infineon auf "Buy" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Die europäischen Halbleiter-Unternehmen dürften eine verhaltene Auftragsentwicklung für das dritte Quartal ausweisen, schrieb Janardan Menon in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die Aussichten für 2026 seien trotz der jüngsten Flut von Ankündigungen im Bereich Künstliche Intelligenz ungewiss und möglicherweise trübe. Eine weitere Aufwertung des Sektors sollte angesichts der jüngsten Kursgewinne begrenzt sein. Die Aktie von STMicro bleibt seine erste Wahl./edh/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 12:48 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2025 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Infineon Buy
|Unternehmen:
Infineon AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
48,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
32,70 €
|Abst. Kursziel*:
46,79%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
32,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
46,34%
|
Analyst Name:
Janardan Menon
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
42,91 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Infineon AG
|10.10.25
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|03.10.25
|Infineon Buy
|UBS AG
|25.09.25
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.25
|Infineon Overweight
|Barclays Capital
|15.09.25
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|10.10.25
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|03.10.25
|Infineon Buy
|UBS AG
|25.09.25
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.25
|Infineon Overweight
|Barclays Capital
|15.09.25
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|10.10.25
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|03.10.25
|Infineon Buy
|UBS AG
|25.09.25
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.25
|Infineon Overweight
|Barclays Capital
|15.09.25
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|30.06.23
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.06.23
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.05.23
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.23
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.05.23
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.09.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.08.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.