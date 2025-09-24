DAX 24.407 +0,7%ESt50 5.585 +1,0%MSCI World 4.241 +0,1%Top 10 Crypto 15,89 +3,7%Nas 22.204 -3,6%Bitcoin 99.557 +0,3%Euro 1,1603 -0,1%Öl 63,71 +2,6%Gold 4.076 +1,4%
Akzo Nobel Aktie

WKN wurde kopiert
WKN 914188

ISIN wurde kopiert
ISIN NL0000009132

Diese Aktie wird nicht mehr gehandelt
09:41 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Akzo Nobel von 65 auf 63 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Auch im dritten Quartal dürfte sich die schlechte Lage der Chemieindustrie kaum verbessert haben, schrieb James Hooper in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie zur anstehenden Berichtssaison. Die Nachfrage sei schwach und es gebe ein Überangebot. In diesem Umfeld bleiben die Aktien von Industriegasekonzernen wie Linde und Air Liquide seien Favoriten./mis/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 18:35 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 04:25 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
63,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
-		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
James Hooper 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Akzo Nobel N.V.

02.10.25 Akzo Nobel Buy Goldman Sachs Group Inc.
01.10.25 Akzo Nobel Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.09.25 Akzo Nobel Buy Deutsche Bank AG
29.09.25 Akzo Nobel Neutral UBS AG
15.09.25 Akzo Nobel Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu Akzo Nobel N.V.

