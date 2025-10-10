DAX 24.406 +0,7%ESt50 5.584 +1,0%MSCI World 4.241 +0,1%Top 10 Crypto 15,89 +3,7%Nas 22.204 -3,6%Bitcoin 99.416 +0,1%Euro 1,1603 -0,1%Öl 63,71 +2,6%Gold 4.073 +1,4%
Heute im Fokus
Trump sendet nach Zolldrohung Entspannungssignale: DAX startet Erholung -- Asiens Börsen dennoch auf Talfahrt - Nikkei im Feiertag -- Gold wieder auf Rekordjagd -- DroneShield, Alibaba, Samsung
Top News
Kontoführungsgebühren steigen - und viele zahlen stillschweigend mit Kontoführungsgebühren steigen - und viele zahlen stillschweigend mit
PSI Software: Potenzial jetzt ausgereizt? PSI Software: Potenzial jetzt ausgereizt?
Heidelberg Materials Aktie

Marktkap. 34,26 Mrd. EUR

KGV 12,09 Div. Rendite 2,77%
Deutsche Bank AG

Heidelberg Materials Buy

09:51 Uhr
Heidelberg Materials Buy
Heidelberg Materials
194,50 EUR 3,15 EUR 1,65%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Heidelberg Materials vor Zahlen für das dritte Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 229 Euro belassen. Das Umfeld in Europa bleibe schwierig, Jon Bell in einer am Montag vorliegenden Studie. Er rechnet mit einem Wachstum des Konzernumsatzes um rund ein Prozent./mis/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 07:59 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy

Unternehmen:
Heidelberg Materials		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
229,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
192,10 €		 Abst. Kursziel*:
19,21%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
194,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,74%
Analyst Name:
Jon Bell 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
224,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Heidelberg Materials

03.10.25 Heidelberg Materials Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.09.25 Heidelberg Materials Neutral UBS AG
29.09.25 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
29.09.25 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.09.25 Heidelberg Materials Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu Heidelberg Materials

finanzen.net Experten-Analyse Heidelberg Materials-Analyse: Deutsche Bank AG verleiht Heidelberg Materials-Aktie Buy in jüngster Analyse Heidelberg Materials-Analyse: Deutsche Bank AG verleiht Heidelberg Materials-Aktie Buy in jüngster Analyse
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX zum Start mit grünem Vorzeichen
finanzen.net Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Montagvormittag in Grün
EQS Group EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
finanzen.net Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Nachmittag mit negativen Vorzeichen
finanzen.net XETRA-Handel DAX schwächelt am Mittag
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX am Mittag leichter
finanzen.net Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials gibt am Freitagmittag nach
finanzen.net DAX 40-Wert Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Heidelberg Materials von vor 3 Jahren eingefahren
EQS Group EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Dr. Dominik von Achten, buy
EQS Group EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Dennis Lentz, buy
EQS Group EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information
