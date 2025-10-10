Heidelberg Materials Aktie
Marktkap. 34,26 Mrd. EURKGV 12,09 Div. Rendite 2,77%
WKN 604700
ISIN DE0006047004
Symbol HLBZF
Heidelberg Materials Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Heidelberg Materials vor Zahlen für das dritte Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 229 Euro belassen. Das Umfeld in Europa bleibe schwierig, Jon Bell in einer am Montag vorliegenden Studie. Er rechnet mit einem Wachstum des Konzernumsatzes um rund ein Prozent./mis/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 07:59 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy
|Unternehmen:
Heidelberg Materials
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
229,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
192,10 €
|Abst. Kursziel*:
19,21%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
194,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,74%
|
Analyst Name:
Jon Bell
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
224,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Heidelberg Materials
|03.10.25
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.25
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG
|29.09.25
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.25
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.25
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.10.25
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.25
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG
|29.09.25
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.25
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.25
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.10.25
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.25
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.25
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.25
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.09.25
|Heidelberg Materials Outperform
|RBC Capital Markets
|10.11.23
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|10.08.23
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|27.07.23
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|11.07.23
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|23.05.23
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|29.09.25
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG
|31.07.25
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG
|25.06.25
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG
|29.05.25
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG
|08.05.25
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG