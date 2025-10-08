DAX 24.366 +0,5%ESt50 5.568 +0,7%MSCI World 4.240 +0,1%Top 10 Crypto 15,90 +3,7%Nas 22.204 -3,6%Bitcoin 99.240 -0,1%Euro 1,1592 -0,2%Öl 63,84 +2,8%Gold 4.071 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Alibaba A117ME Amazon 906866 Tesla A1CX3T AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Ottobock BCK222
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump sendet nach Zolldrohung Entspannungssignale: DAX erholt -- Asiens Börsen schließen rot - Nikkei im Feiertag -- Gold auf Rekordjagd -- DroneShield, Diginex, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
Top News
Bitcoin könnte profitieren: Arthur Hayes rechnet mit Billionen-Geldflut unter Trump Bitcoin könnte profitieren: Arthur Hayes rechnet mit Billionen-Geldflut unter Trump
Erholung nach Zollschock: DAX verbucht zum Wochenauftakt Gewinne Erholung nach Zollschock: DAX verbucht zum Wochenauftakt Gewinne
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Wacker Neuson Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
20,10 EUR -0,70 EUR -3,37 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 1,42 Mrd. EUR

KGV 14,18 Div. Rendite 4,10%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN WACK01

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000WACK012

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol WKRCF

Warburg Research

Wacker Neuson SE Hold

10:26 Uhr
Wacker Neuson SE Hold
Aktie in diesem Artikel
Wacker Neuson SE
20,10 EUR -0,70 EUR -3,37%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Wacker Neuson von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 27 auf 23 Euro gesenkt. Die Erholung in Deutschland sei in der Spur, während diese in den USA hinterherhinke, schrieb Stefan Augustin in einer am Montag vorliegenden Studie. Daher habe er seine Erwartungen an das US-Geschäft des Baumaschinenherstellers gesenkt. Angesichts der Kooperation mit dem Branchenkollegen Deere seien die Perspektiven für die USA aber gut./rob/mis/mne

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Cineberg / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Wacker Neuson Hold

Unternehmen:
Wacker Neuson SE		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
23,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
20,90 €		 Abst. Kursziel*:
10,05%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
20,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,43%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
25,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Wacker Neuson SE

10:26 Wacker Neuson Hold Warburg Research
14.08.25 Wacker Neuson Hold Jefferies & Company Inc.
17.06.25 Wacker Neuson Buy Warburg Research
05.06.25 Wacker Neuson Buy Warburg Research
26.05.25 Wacker Neuson Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Wacker Neuson SE

dpa-afx Daumen gesenkt Wacker Neuson-Aktien fallen nach Warburg-Abstufung auf Tief seit April Wacker Neuson-Aktien fallen nach Warburg-Abstufung auf Tief seit April
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Warburg Research senkt Wacker Neuson auf 'Hold'
finanzen.net SDAX aktuell: SDAX zeigt sich am Mittwochnachmittag fester
finanzen.net Mittwochshandel in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Handelsstart schwächer
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: SDAX nachmittags fester
finanzen.net SDAX-Handel aktuell: SDAX letztendlich freundlich
finanzen.net Börse Frankfurt: SDAX am Mittwochnachmittag auf Richtungssuche
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: SDAX präsentiert sich leichter
finanzen.net SDAX-Handel aktuell: SDAX letztendlich mit Kursplus
EQS Group EQS-News: Wacker Neuson Group publishes Half-year Report and confirms the guidance for the financial year 2025
EQS Group EQS-AFR: Wacker Neuson SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: Correction of a release from 23/05/2025, 13:48 CET/CEST - Wacker Neuson SE Annual General Meeting approves dividend for the fiscal year 2024
EQS Group EQS-News: Wacker Neuson SE Annual General Meeting approves dividendfor the fiscal year 2024
EQS Group EQS-News: Wacker&#160;Neuson&#160;Group: First quarter 2025 still affected by weak market demand 2024 &#8211; increasing order intake is a positive sign for the full year 2025
EQS Group EQS-AFR: Wacker Neuson SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-News: Wacker&#160;Neuson&#160;Group publishes full year figures 2024 &#8211; Profitability improvement expected in 2025
EQS Group EQS-AFR: Wacker Neuson SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
RSS Feed
Wacker Neuson SE zu myNews hinzufügen