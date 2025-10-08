Wacker Neuson Aktie
Marktkap. 1,42 Mrd. EURKGV 14,18 Div. Rendite 4,10%
WKN WACK01
ISIN DE000WACK012
Symbol WKRCF
Wacker Neuson SE Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Wacker Neuson von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 27 auf 23 Euro gesenkt. Die Erholung in Deutschland sei in der Spur, während diese in den USA hinterherhinke, schrieb Stefan Augustin in einer am Montag vorliegenden Studie. Daher habe er seine Erwartungen an das US-Geschäft des Baumaschinenherstellers gesenkt. Angesichts der Kooperation mit dem Branchenkollegen Deere seien die Perspektiven für die USA aber gut./rob/mis/mne
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Cineberg / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Wacker Neuson Hold
|Unternehmen:
Wacker Neuson SE
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
23,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
20,90 €
|Abst. Kursziel*:
10,05%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
20,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,43%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
25,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Wacker Neuson SE
|10:26
|Wacker Neuson Hold
|Warburg Research
|14.08.25
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.25
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|05.06.25
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|26.05.25
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:26
|Wacker Neuson Hold
|Warburg Research
|14.08.25
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.25
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|05.06.25
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|26.05.25
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.25
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|05.06.25
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|09.05.25
|Wacker Neuson Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|08.05.25
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|03.04.25
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|17.11.21
|Wacker Neuson Reduce
|Kepler Cheuvreux
|29.10.21
|Wacker Neuson Reduce
|Kepler Cheuvreux
|11.08.21
|Wacker Neuson Reduce
|Kepler Cheuvreux
|09.08.21
|Wacker Neuson Reduce
|Kepler Cheuvreux
|10.05.21
|Wacker Neuson Reduce
|Kepler Cheuvreux
|10:26
|Wacker Neuson Hold
|Warburg Research
|14.08.25
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.05.25
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.25
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.03.25
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.