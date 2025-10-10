DAX 24.366 +0,5%ESt50 5.568 +0,7%MSCI World 4.240 +0,1%Top 10 Crypto 15,90 +3,7%Nas 22.204 -3,6%Bitcoin 99.240 -0,1%Euro 1,1592 -0,2%Öl 63,84 +2,8%Gold 4.071 +1,3%
Beiersdorf Aktie

90,80 EUR +0,78 EUR +0,87 %
STU
Marktkap. 19,77 Mrd. EUR

KGV 30,59 Div. Rendite 0,81%
WKN 520000

ISIN DE0005200000

Symbol BDRFF

Warburg Research

Beiersdorf Buy

10:11 Uhr
Beiersdorf Buy
Aktie in diesem Artikel
Beiersdorf AG
90,80 EUR 0,78 EUR 0,87%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Beiersdorf vor Zahlen für das dritte Quartal von 180 auf 170 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Jörg Philipp Frey rechnet in einer am Montag vorliegenden Studie mit einem trägen Quartal für den Kosmetikkonzern. Allerdings dürfte sich das Wachstum 2026 auch wegen der Markteinführung von Thiamidol, einem Wirkstoff zur Reduzierung von Pigmenflecken, in Festlandchina beschleunigen./rob/mis/mne

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Beiersdorf

Zusammenfassung: Beiersdorf Buy

Unternehmen:
Beiersdorf AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
170,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
90,36 €		 Abst. Kursziel*:
88,14%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
90,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
87,22%
Analyst Name:
Jörg Philipp Frey 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
121,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Beiersdorf AG

10:11 Beiersdorf Buy Warburg Research
08.10.25 Beiersdorf Buy Goldman Sachs Group Inc.
03.10.25 Beiersdorf Hold Jefferies & Company Inc.
29.09.25 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
29.09.25 Beiersdorf Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Beiersdorf AG

finanzen.net Einstufung im Blick Warburg Research veröffentlicht Investment-Empfehlung: Beiersdorf-Aktie mit Buy Warburg Research veröffentlicht Investment-Empfehlung: Beiersdorf-Aktie mit Buy
finanzen.net DAX 40-Titel Beiersdorf-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Beiersdorf von vor 3 Jahren bedeutet
finanzen.net Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf präsentiert sich am Montagvormittag fester
finanzen.net Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf verteuert sich am Freitagnachmittag
finanzen.net Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Freitagmittag mit Aufschlag
finanzen.net XETRA-Handel: DAX klettert zum Ende des Donnerstagshandels
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende in der Gewinnzone
finanzen.net DAX-Handel aktuell: DAX am Nachmittag mit positivem Vorzeichen
finanzen.net LUS-DAX aktuell: LUS-DAX sackt ab
EQS Group EQS-CMS: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Announcement pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) no 596/2014 and Art. 2 para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052
EQS Group EQS-CMS: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Announcement pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) no 596/2014 and Art. 2 para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052
EQS Group EQS-NVR: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Announcement pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) no 596/2014 and Art. 2 para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052
EQS Group EQS-PVR: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Beiersdorf adjusts forecast for the full year 2025
EQS Group EQS-CMS: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Announcement pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) no 596/2014 and Art. 2 para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052
EQS Group EQS-CMS: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Announcement pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) no 596/2014 and Art. 2 para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052
