Heute im Fokus
Trump sendet nach Zolldrohung Entspannungssignale: DAX startet Erholung -- Asiens Börsen dennoch auf Talfahrt - Nikkei im Feiertag -- Gold wieder auf Rekordjagd -- DroneShield, Alibaba, Samsung
Top News
Ottobock-Aktie trotzt Trump-Chaos: Nach Börsengang weiter über dem Ausgabepreis Ottobock-Aktie trotzt Trump-Chaos: Nach Börsengang weiter über dem Ausgabepreis
Entspannungssignale im China-USA-Handelskonflikt: Ölpreise ziehen deutlich an Entspannungssignale im China-USA-Handelskonflikt: Ölpreise ziehen deutlich an
Profil

Linde Aktie

391,80 EUR -0,40 EUR -0,10 %
STU
462,50 USD +8,72 USD +1,92 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 183,35 Mrd. EUR

KGV 30,74 Div. Rendite 1,33%
Bernstein Research

Linde Outperform

08:41 Uhr
Linde Outperform
Linde plc
391,80 EUR -0,40 EUR -0,10%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Linde auf "Outperform" mit einem Kursziel von 518 US-Dollar belassen. Auch im dritten Quartal dürfte sich die schlechte Lage der Chemieindustrie kaum verbessert haben, schrieb James Hooper in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie zur anstehenden Berichtssaison. Die Nachfrage sei schwach und es gebe ein Überangebot. Die Erwartungen der Investoren seien aber auch schon niedrig. In diesem Umfeld bleiben die Aktien von Industriegasekonzernen wie Linde und Air Liquide seien Favoriten./mis/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 18:35 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 04:25 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Linde Outperform

Unternehmen:
Linde plc		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
$ 518,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 453,82		 Abst. Kursziel*:
14,14%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 462,50		 Abst. Kursziel aktuell:
12,00%
Analyst Name:
James Hooper 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 517,33

*zum Zeitpunkt der Analyse

