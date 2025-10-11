Linde Aktie
Marktkap. 183,35 Mrd. EURKGV 30,74 Div. Rendite 1,33%
WKN A3D7VW
ISIN IE000S9YS762
Symbol LIN
Linde Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Linde auf "Outperform" mit einem Kursziel von 518 US-Dollar belassen. Auch im dritten Quartal dürfte sich die schlechte Lage der Chemieindustrie kaum verbessert haben, schrieb James Hooper in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie zur anstehenden Berichtssaison. Die Nachfrage sei schwach und es gebe ein Überangebot. Die Erwartungen der Investoren seien aber auch schon niedrig. In diesem Umfeld bleiben die Aktien von Industriegasekonzernen wie Linde und Air Liquide seien Favoriten./mis/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 18:35 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 04:25 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Linde Outperform
|Unternehmen:
Linde plc
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
$ 518,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 453,82
|Abst. Kursziel*:
14,14%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 462,50
|Abst. Kursziel aktuell:
12,00%
|
Analyst Name:
James Hooper
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 517,33
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Linde plc
|08:41
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|19.08.25
|Linde Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.25
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|08.08.25
|Linde Outperform
|RBC Capital Markets
|05.08.25
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:41
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|19.08.25
|Linde Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.25
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|08.08.25
|Linde Outperform
|RBC Capital Markets
|05.08.25
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:41
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|19.08.25
|Linde Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.25
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|08.08.25
|Linde Outperform
|RBC Capital Markets
|05.08.25
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.02.23
|Linde Reduce
|Baader Bank
|19.01.23
|Linde Reduce
|Baader Bank
|27.10.22
|Linde Reduce
|Baader Bank
|25.10.22
|Linde Reduce
|Baader Bank
|18.10.22
|Linde Reduce
|Baader Bank
|27.06.25
|Linde Neutral
|UBS AG
|26.05.25
|Linde Neutral
|UBS AG
|01.05.25
|Linde Neutral
|UBS AG
|12.03.25
|Linde Neutral
|UBS AG
|06.02.25
|Linde Neutral
|UBS AG