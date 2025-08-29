So schätzen die Analysten die Zukunft der Linde-Aktie ein

Werte in diesem Artikel

Im August 2025 haben 8 Experten die Linde-Aktie analysiert.

8 Experten stufen die Linde-Aktie als Kauf ein.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Linde ein Kursziel von 516,13 USD. Dies bedeutet einen Anstieg von 37,84 USD gegenüber dem aktuellen NAS-Kurs von 478,29 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 515,00 USD 7,68 19.08.2025 Bernstein Research 518,00 USD 8,30 13.08.2025 RBC Capital Markets 576,00 USD 20,43 08.08.2025 Jefferies & Company Inc. 535,00 USD 11,86 05.08.2025 JP Morgan Chase & Co. 475,00 USD -0,69 04.08.2025 Bernstein Research 518,00 USD 8,30 04.08.2025 Bernstein Research 517,00 USD 8,09 01.08.2025

Redaktion finanzen.net