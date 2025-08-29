DAX23.902 -0,6%ESt505.352 -0,8%Top 10 Crypto15,11 -5,0%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin94.246 +1,3%Euro1,1685 ±0,0%Öl68,12 -0,2%Gold3.448 ±0,0%
So schätzen die Analysten die Zukunft der Linde-Aktie ein

31.08.25 18:00 Uhr
Linde plc
413,80 EUR 3,40 EUR 0,83%
Im August 2025 haben 8 Experten die Linde-Aktie analysiert.

8 Experten stufen die Linde-Aktie als Kauf ein.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Linde ein Kursziel von 516,13 USD. Dies bedeutet einen Anstieg von 37,84 USD gegenüber dem aktuellen NAS-Kurs von 478,29 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)515,00 USD7,6819.08.2025
Bernstein Research518,00 USD8,3013.08.2025
RBC Capital Markets576,00 USD20,4308.08.2025
Jefferies & Company Inc.535,00 USD11,8605.08.2025
JP Morgan Chase & Co.475,00 USD-0,6904.08.2025
Bernstein Research518,00 USD8,3004.08.2025
Bernstein Research517,00 USD8,0901.08.2025

Redaktion finanzen.net

DatumRatingAnalyst
19.08.2025Linde BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025Linde OutperformBernstein Research
08.08.2025Linde OutperformRBC Capital Markets
05.08.2025Linde BuyJefferies & Company Inc.
04.08.2025Linde OverweightJP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen