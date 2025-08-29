So schätzen die Analysten die Zukunft der Linde-Aktie ein
Im August 2025 haben 8 Experten die Linde-Aktie analysiert.
8 Experten stufen die Linde-Aktie als Kauf ein.
Im Durchschnitt sehen die Analysten für Linde ein Kursziel von 516,13 USD. Dies bedeutet einen Anstieg von 37,84 USD gegenüber dem aktuellen NAS-Kurs von 478,29 USD.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|515,00 USD
|7,68
|19.08.2025
|Bernstein Research
|518,00 USD
|8,30
|13.08.2025
|RBC Capital Markets
|576,00 USD
|20,43
|08.08.2025
|Jefferies & Company Inc.
|535,00 USD
|11,86
|05.08.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|475,00 USD
|-0,69
|04.08.2025
|Bernstein Research
|518,00 USD
|8,30
|04.08.2025
|Bernstein Research
|517,00 USD
|8,09
|01.08.2025
Nachrichten zu Linde plc
Alle: Alle Empfehlungen