FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BASF nach dem Verkauf der Lackesparte von 50 auf 51 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der erzielte Verkaufspreis sei gut und untermauere, dass der Chemiekonzern es schaffte, Werte zu heben, schrieb Virginie Boucher-Ferte in einer am Montag vorliegenden Studie./mis/mne

