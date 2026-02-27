DAX25.284 ±-0,0%Est506.138 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,9600 -7,6%Nas22.668 -0,9%Bitcoin56.188 -0,9%Euro1,1815 ±0,0%Öl72,48 +2,2%Gold5.278 +1,9%
APT-Investmentbeispiel

So viel Wert wäre mit einem Investment in Aptos von vor 1 Jahr verloren gegangen

01.03.26 11:03 Uhr
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Aptos-Investments gewesen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
APT/USD (Aptos-US-Dollar)
0,9437 USD -0,0181 USD -1,89%
Charts|News

Am 28.02.2025 wurde Aptos bei 6,468 USD gehandelt. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in APT investiert hätte, hätte er nun 1.546,06 Aptos. Da sich der APT-USD-Kurs gestern auf 0,9619 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.487,15 USD wert. Damit wäre die Investition 85,13 Prozent weniger wert.

Am 23.02.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,8095 USD. Am 02.03.2025 stieg Aptos auf ein 52-Wochen-Hoch bei 6,749 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: CryptoFX / Shutterstock.com