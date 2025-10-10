DAX 24.297 +0,2%ESt50 5.558 +0,5%MSCI World 4.238 +0,0%Top 10 Crypto 15,86 +3,5%Nas 22.204 -3,6%Bitcoin 98.876 -0,4%Euro 1,1566 -0,4%Öl 63,19 +1,8%Gold 4.079 +1,5%
London Stock Exchange (LSE) Aktie

103,00 EUR -1,00 EUR -0,96 %
88,98 GBP +1,18 GBP +1,34 %
Marktkap. 52,47 Mrd. EUR

KGV 87,64 Div. Rendite 1,15%
WKN A0JEJF

ISIN GB00B0SWJX34

Symbol LDNXF

13:41 Uhr
London Stock Exchange (LSE) Outperform
London Stock Exchange (LSE)
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Aktie der London Stock Exchange (LSE) nach einem nächsten Schritt in der Partnerschaft mit Microsoft auf "Outperform" mit einem Kursziel von 13200 Pence belassen. Die Partnerschaft biete dem Börsenbetreiber eine einzigartige Gelegenheit, Methoden für die Bereitstellung von Daten in KI-Lösungen zu entwickeln, während sich Feld zugleich weiterentwickele, schrieb Ben Bathurst in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Analyst erwartet während des Innovationsforums am 10. November weitere Details zu dieser und anderen Produktentwicklungen./rob/ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 05:34 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 05:34 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Alexey Goosev / Shutterstock.com

Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Outperform

Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
132,00 £
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
89,16 £		 Abst. Kursziel*:
48,05%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
88,98 £		 Abst. Kursziel aktuell:
48,35%
Analyst Name:
Ben Bathurst 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
123,50 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu London Stock Exchange (LSE)

13:41 London Stock Exchange (LSE) Outperform RBC Capital Markets
10.10.25 London Stock Exchange (LSE) Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.10.25 London Stock Exchange (LSE) Buy Deutsche Bank AG
08.10.25 London Stock Exchange (LSE) Buy Jefferies & Company Inc.
10.09.25 London Stock Exchange (LSE) Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu London Stock Exchange (LSE)

finanzen.net FTSE 100-Titel London Stock Exchange (LSE)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in London Stock Exchange (LSE) von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net Börse Europa in Grün: STOXX 50 beginnt Montagssitzung im Plus
finanzen.net Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 schwächelt am Freitagnachmittag
finanzen.net Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 sackt ab
finanzen.net Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 zeigt sich leichter
finanzen.net Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 verliert mittags
finanzen.net Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Abschläge
finanzen.net Schwacher Handel in London: FTSE 100 liegt im Minus
Financial Times London Stock Exchange to press play on shareholder podcasts
PR Newswire LSEG and Databricks Partner to Bring AI-Ready Financial Data Natively to Databricks for Analytics, AI Apps and Agents
PR Newswire LSEG and Databricks Partner to Bring AI-Ready Financial Data Natively to Databricks for Analytics, AI Apps and Agents
PR Newswire LSEG and Databricks Partner to Bring AI-Ready Financial Data Natively to Databricks for Analytics, AI Apps and Agents
PR Newswire LSEG and Databricks Partner to Bring AI-Ready Financial Data Natively to Databricks for Analytics, AI Apps and Agents
Financial Times London Stock Exchange Group forced to open roof space to rivals
Financial Times London Stock Exchange Group forced to open roof space to rivals
Business Times London Stock Exchange wins first approval for private share platform
