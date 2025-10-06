BASF Aktie
Marktkap. 37,72 Mrd. EURKGV 29,20 Div. Rendite 5,30%
WKN BASF11
ISIN DE000BASF111
Symbol BFFAF
BASF Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF nach dem Verkauf des Lacke-Geschäfts auf "Outperform" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. James Hooper lobte in einer ersten Reaktion am Freitag die Transaktion. Der Verkaufspreis liege über seiner Erwartung./rob/mis/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 13:19 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2025 / 13:19 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: BASF Outperform
|Unternehmen:
BASF
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
51,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
43,45 €
|Abst. Kursziel*:
17,38%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
42,61 €
|Abst. Kursziel aktuell:
19,69%
|
Analyst Name:
James Hooper
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
46,78 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
