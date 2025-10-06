DAX 24.297 +0,2%ESt50 5.558 +0,5%MSCI World 4.238 +0,0%Top 10 Crypto 15,86 +3,5%Nas 22.204 -3,6%Bitcoin 98.876 -0,4%Euro 1,1566 -0,4%Öl 63,19 +1,8%Gold 4.079 +1,5%
Trump nach Zolldrohung mit Entspannungssignalen: DAX erholt -- HENSOLDT mit neuer Kooperation bei Drohnentechnologie -- Gold auf Rekordjagd -- DroneShield, Diginex, Rheinmetall, RENK, BP, NEL im Fokus
BASF Aktie

42,61 EUR +0,39 EUR +0,92 %
STU
Marktkap. 37,72 Mrd. EUR

KGV 29,20 Div. Rendite 5,30%
WKN BASF11

ISIN DE000BASF111

Symbol BFFAF

Bernstein Research

BASF Outperform

13:36 Uhr
BASF Outperform
Aktie in diesem Artikel
BASF
42,61 EUR 0,39 EUR 0,92%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF nach dem Verkauf des Lacke-Geschäfts auf "Outperform" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. James Hooper lobte in einer ersten Reaktion am Freitag die Transaktion. Der Verkaufspreis liege über seiner Erwartung./rob/mis/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 13:19 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2025 / 13:19 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: BASF SE

Zusammenfassung: BASF Outperform

Unternehmen:
BASF		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
51,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
43,45 €		 Abst. Kursziel*:
17,38%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
42,61 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,69%
Analyst Name:
James Hooper 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
46,78 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

