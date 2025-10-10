adidas Aktie
Marktkap. 33,48 Mrd. EURKGV 55,34 Div. Rendite 0,84%
WKN A1EWWW
ISIN DE000A1EWWW0
Symbol ADDDF
adidas Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Adidas auf "Outperform" mit einem Kursziel von 265 Euro belassen. Umsatzzahlen von Pou Sheng, dem größten Großhandelspartner von Adidas und Nike in China, implizierten ein noch immer schwaches Wachstum für Geschäfte mit Sportwaren in China, schrieb Aneesha Sherman in einer am Montag vorliegenden Studie. Noch zeichne sich keine klare Erholung ab, auch weil die vollständigen Auswirkungen der Handelsstreitigkeiten Chinas mit den USA erst noch erkennbar werden müssten./mis/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 11:05 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 11:05 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Photoman29 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: adidas Outperform
|Unternehmen:
adidas
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
265,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
188,00 €
|Abst. Kursziel*:
40,96%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
188,95 €
|Abst. Kursziel aktuell:
40,25%
|
Analyst Name:
Aneesha Sherman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
249,22 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu adidas
|14:56
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|08.10.25
|adidas Buy
|UBS AG
|07.10.25
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.25
|adidas Buy
|Warburg Research
