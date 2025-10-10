DAX 24.290 +0,2%ESt50 5.549 +0,3%MSCI World 4.283 +1,1%Top 10 Crypto 15,92 +3,9%Nas 22.655 +2,0%Bitcoin 99.502 +0,2%Euro 1,1571 -0,4%Öl 63,53 +2,3%Gold 4.095 +1,9%
Entspannung nach Trumps Zolldrohung: DAX erholt -- Wall Street fester -- HENSOLDT mit neuer Kooperation -- Gold auf Rekordjagd -- DroneShield, Diginex, Rheinmetall, RENK, BP, NEL, AMD im Fokus
Borussia Dortmund-Aktie fest: Beim Thema FC Bayern wird BVB-Profi Schlotterbeck wortkarg
PSI Software-Aktie springt 34% hoch: Warburg Pincus plant Übernahme
adidas Aktie

adidas Aktien-Sparplan
188,95 EUR +2,65 EUR +1,42 %
STU
Marktkap. 33,48 Mrd. EUR

KGV 55,34 Div. Rendite 0,84%
WKN A1EWWW

ISIN DE000A1EWWW0

Symbol ADDDF

Bernstein Research

adidas Outperform

14:56 Uhr
adidas Outperform
adidas
188,95 EUR 2,65 EUR 1,42%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Adidas auf "Outperform" mit einem Kursziel von 265 Euro belassen. Umsatzzahlen von Pou Sheng, dem größten Großhandelspartner von Adidas und Nike in China, implizierten ein noch immer schwaches Wachstum für Geschäfte mit Sportwaren in China, schrieb Aneesha Sherman in einer am Montag vorliegenden Studie. Noch zeichne sich keine klare Erholung ab, auch weil die vollständigen Auswirkungen der Handelsstreitigkeiten Chinas mit den USA erst noch erkennbar werden müssten./mis/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 11:05 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 11:05 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Photoman29 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: adidas Outperform

Unternehmen:
adidas		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
265,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
188,00 €		 Abst. Kursziel*:
40,96%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
188,95 €		 Abst. Kursziel aktuell:
40,25%
Analyst Name:
Aneesha Sherman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
249,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

